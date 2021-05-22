الاحتلال يواصل انتهاكاته إزاء المواطنين في محافظات الضفة.. واعتقالات متواصلة

وطن: واصل جنود الاحتلال والمستوطنون، اليوم السبت، انتهاكاتهم بحق أبناء شعبنا ومقدساتهم وممتلكاتهم، واعتدى جنود الاحتلال على المشاركين بمسيرة مطالبة بفك الحصار عن الشيخ جراح، وتم اعتقال عدد من المواطنين، وأحرق مستوطنون محاصيل زراعية وكهفا في مسافر يطا، وهاجموا منازل المواطنين شرق الخليل.

4 اصابات في اعتداء الاحتلال على المشاركين بمسيرة مطالبة بفك الحصار عن الشيخ جراح في القدس

قمعت قوات الاحتلال ، مساء اليوم السبت، المشاركين في مسيرة نظمت أمام المدخل الغربي لحي الشيخ جراح من مدينة القدس المحتلة، للمطالبة بوضع حد لاستفزازات المستوطنين، ورفع الحصار المتواصل على الحي منذ 14 يوما.

وشارك في المسيرة إلى جانب أبناء شعبنا في القدس المحتلة، نشطاء سلام، ورددوا الهتافات المنددة بحصار الحي وبممارسات قوات الاحتلال والمستوطنين بحق الأهالي هناك.

وكثفت قوات الاحتلال من انتشارها على مداخل الحي ومنعت المواطنين من الوصول إلى البيوت المحاصرة، والمهدد أصحابها بالتهجير القسري لصالح المستوطنين.

وقالت الناشطة منى الكرد: إن الحي تحول إلى ثكنة عسكرية مغلقة منذ 14 يوما، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال تتعمد استفزاز الأهالي وإعاقة حركة تنقلهم، فيما تسمح للمستوطنين بالتنقل بحرية.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمه تعاملت مع 4 اصابات بحي الشيخ جراح، بينها اصابة بقنبلة صوت، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبدأت معاناة أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة عام 1967، عندما وضعت المباني التي يقطنون فيها تحت وصاية "حارس الأملاك العامة الإسرائيلي".

ويقطن في حيّ الشيخ جراح، 28 عائلة، مُهجّرة أصلا من منازلها التي طُردت منها، إبان النكبة عام 1948، وتسعى جمعيات استيطانية للاستيلاء على بيوتهم وتهجيرهم منها قسرا.

وبحسب مسح أجراه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) عام 2020، فقد رُفعت دعاوى إخلاء ضد ما لا يقل عن 218 أسرة فلسطينية في القدس الشرقية، بما في ذلك أسر في الشيخ جراح، معظمها كانت بمبادرة من "جمعيات استيطانية"، ما يعرض 970 شخصا، بمن فيهم 424 طفلا، لخطر التشريد.

وأجلت المحكمة العليا الإسرائيلية مؤخرا جلسة استماع بشأن إخلاء أربع عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح في القدس الشرقية لصالح المستوطنين، فيما تنتظر ثلاث عائلات أخرى في الحي ذاته، قرارا مماثل في شهر آب المقبل.

قوات الاحتلال تعتقل 9 مواطنين من القدس

اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم السبت، 9 مواطنين من مدينة القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: محمد أكرم الباسطي، وأحمد الباسطي، وايهاب الباسطي، وتامر الباسطي من البلدة القديمة، وأشرف عبيد من العيسوية، عقب دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال 4 شبان قرب المسجد الأقصى المبارك، عرف منهم: سفيان النتشة، وحمزة الرجبي.

الاحتلال يعيد إغلاق مداخل قرية دير نظام بعد فتحها من المواطنين

أعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم السبت، إغلاق طريق قرية دير نظام شمال مدينة رام الله بعد أن قام المواطنون بفتحها.

وقال شهود عيان: إن قوات الاحتلال أحضرت جرافات وقامت بإعادة إغلاق قرية دير نظام بالكامل لعزلها عن محيطها، حيث يحتاج سكانها لسلوك طريق يتجاوز طولها 7 كيلو مترات ليصلوا إلى داخل القرية بعد إغلاق مداخلها الواقع على الشارع الرئيس.

وكان شبان من القرية نجحوا في إعادة فتح الطرق باستخدام أدوات بسيطة خاصة بالحفر لتسهيل حركة المواطنين والدخول بشكل سريع للقرية، لكن الاحتلال عاد بعد عدة ساعات وأغلق المداخل التي تم فتحها.

الاحتلال يطلق الأعيرة المعدنية والقنابل المسيلة على منازل المواطنين في بلدة يعبد

داهمت قوات الاحتلال، مساء اليوم السبت، منازل لمواطنين في بلدة يعبد جنوب غرب جنين وألحقت أضرارا بها.

وذكر رئيس بلدية يعبد أمجد عطاطرة، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وداهمت عدة منازل في المنطقة القبلية وسط إطلاق قنابل الغاز والأعيرة المعدنية بداخلها ما أدى الى إصابة العديد من أصحابها بحالات الاختناق، وإلحاق أضرار بالمنازل والتي عرف من أصحابها مؤيد عطاطرة، ومنازل من عائلة بدارنة، وفتشتها واستجوبت ساكنيها، وشنت حملات تمشيط واسعة بين كروم الزيتون قرب مدخل البلدة.

مستوطنون يحرقون محاصيل زراعية وكهفا في مسافر يطا جنوب الخليل

أحرقت مجموعة من المستوطنين اليوم السبت، ما يزيد عن 15 دونما مزروعة بالمحاصيل الشتوية الموسمية وكهفا، بمسافر يطا جنوب الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وقال منسق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور، إن مستوطنين من مستوطنة "خافات ماعون" و "افيجال" المقامتين على اراضي المواطنين في مسافر يطا، أحرقوا تحت حماية جنود الاحتلال الذين اطلقوا الرصاص وقنابل الصوت، ما يزيد عن 15 دونما بمنطقة الخروبة في قرية التوانة، تعود ملكيتها لعائلة ربعي مزروعة بالمحاصيل الشتوية الموسمية، وكهفا في منطقة صارورة تعود ملكيته لعائلة العمور.

مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين بالحجارة شرق الخليل

رشق مستوطنو "كريات أربع"، المقامة على أراضي المواطنين شرق الخليل، اليوم السبت، منازل المواطنين في منطقتي وادي النصارى، ووادي الحصين، بالحجارة.

وقال المواطن جمال أبو سعيفان، أحد سكان منطقة وادي الحصين، إن مستوطنين رشقوا منازل المواطنين في المنطقتين المذكورتين بالحجارة وألقوا باتجاهها النفايات، وشتموا ساكنيها بألفاظ نابية.

وأضاف ان اعتداءات المستوطنين سجلت في الآونة الأخيرة تصاعدا ملحوظا ضد المواطنين وممتلكاتهم، وان هذه الاعتداءات باتت شبه يومية، وتجري على مرأى ومسمع من قوات الاحتلال التي تكتفي بتوفير الحماية للمستوطنين المدججين بالسلاح.

مستوطنون يعطبون إطارات مركبة في مسافر يطا جنوب الخليل

أعطبت مجموعة من المستوطنين، اليوم السبت، اطارات مركبة مؤسسة التعايش السلمي بمسافر يطا جنوب الخليل.

وقال منسق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور، إن مستوطني "متسبي يائير" المقامة على اراضي المواطنين في منطقة سمري بمحاذاة قرية شعب البطم شرق يطا، أعطبوا اطارات مركبة مؤسسة التعايش السلمي، أثناء مرافقتها احد المزارعين.

وأشار إلى أن قوة من جيش الاحتلال تقوم بعمليات تمشيط في قرية التوانة بمسافر يطا، قرب ما تسمى مستوطنة "خافات ماعون"، ما تسبب بحالة من الرعب لدى أطفال القرية.

المصدر: وفا