فيديو | أول ظهور للسنوار بعد وقف العدوان على غزة

وطن: ظهر رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار برفقة القيادي بالحركة جمال مشتهى، يوم السبت، للمرة الأولى منذ وقف العدوان الإسرائيلي على غزة بمعركة سيف القدس.

وظهر القياديان في حماس خلال تأديتهما واجب العزاء في الشهيد القائد في كتائب القسام باسم عيسى الذي اغتالته طائرات حربية إسرائيلية خلال العدوان.

وكان الاحتلال وضع السنوار على رأس قائمة الاغتيالات، وقد قصفت طائرات حربية إسرائيلية منزل السنوار يوم الأحد الماضي، لكنه لم يكن في المنزل حينها.

وأرغمت المقاومة ومن خلفها صمود شعبنا في غزة والهبة الشعبية في القدس المحتلة وباقي مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والأراضي المحتلة عام 1948، الاحتلال فجر أمس على قبول وقفٍ لإطلاق النار، بعد 11 يومًا من العدوان.