قوات الاحتلال تطلق الأعيرة المعدنية وقنابل الغاز تجاه منازل المواطنين في بلدة يعبد

جنين- وطن: داهمت قوات الاحتلال، مساء اليوم السبت، منازل المواطنين في بلدة يعبد جنوب غرب جنين وألحقت أضرارا بها.

وذكر رئيس بلدية يعبد أمجد عطاطرة، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وداهمت عدة منازل في المنطقة القبلية وسط إطلاق قنابل الغاز والأعيرة المعدنية بداخلها ما أدى الى إصابة العديد من أصحابها بحالات الاختناق، وإلحاق أضرار بالمنازل والتي عرف من أصحابها مؤيد عطاطرة، ومنازل من عائلة بدارنة، وفتشتها واستجوبت ساكنيها، وشنت حملات تمشيط واسعة بين كروم الزيتون قرب مدخل البلدة.

المصدر: وفا