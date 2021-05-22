مستوطنون يحرقون محاصيل زراعية وكهفا في مسافر يطا جنوب الخليل

وطن: أحرقت مجموعة من المستوطنين اليوم السبت، ما يزيد عن 15 دونما مزروعة بالمحاصيل الشتوية الموسمية وكهفا، بمسافر يطا جنوب الخليل.

وقال منسق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور، إن مستوطنين من مستوطنة "خافات ماعون" و"افيجال" المقامتين على أراضي المواطنين في مسافر يطا، أحرقوا تحت حماية جنود الاحتلال الذين اطلقوا الرصاص وقنابل الصوت، ما يزيد عن 15 دونما بمنطقة الخروبة في قرية التوانة، تعود ملكيتها لعائلة ربعي مزروعة بالمحاصيل الشتوية الموسمية، وكهفا في منطقة صارورة تعود ملكيته لعائلة العمور.

المصدر: وفا