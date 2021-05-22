القواسمة: على القيادة تحمل مسؤولياتها قبل فوات الأوان

وطن: شدد المحامي الدكتور بسام القواسمة، استاذ القانون في جامعة الخليل ورئيس قائمة تجمع الكل الفلسطيني على اهمية ان تلبي القيادة السياسية الفلسطينية، نداء اللحمة بين أبناء الشعب الفلسطيني في فلسطين التاريخية والشتات، ونداءات الشعوب العربية والاسلامية والمتضامنين الأجانب، وإنهاء الانقسام البغيض، وتجديد الشرعية والانتقال السلمي للسلطة وخاصة بعد المقاومة والحرب المشرفة الأخيرة.

وأكد على أهمية العمل على برنامج سياسي مشترك للمشروع الوطني مبني على "يد تقاوم وأخرى تفاوض"، موضحاً بأن المفاوضات دون مقاومة هي استجداء وانبطاح واستسلام للمحتل، والمقاومة بدون مفاوضات ستؤدي الى إهدار هذه التضحيات الجسام التي قدمها ابناء الشعب الفلسطيني.

وقال القواسمة في تصريحات صحفية: " يجب وضع استراتيجية وطنية تلبي احتياجات وطموحات الشعب الفلسطيني تتماشى مع مبادئ منظمة التحرير الفلسطيني، وتحويلها الى نتائج ملموسة على الارض تصب في مصلحة الشعب الفلسطيني والوطن".

وطالب القواسمة، القيادة الفلسطينية، تحمل مسؤولياتها قبل فوات الأوان، لأن الشعب الفلسطيني في حالة غليان وتذمر من الوضع السياسي والاقتصادي والأمني الذي يعيشه.

وقال:" يجب إصدار المراسيم اللازمة لإجراء الانتخابات العامة وعدم اللجوء الى الهاء الناس بانتخابات الهيئات المحلية والنقابية، وعدم حرمان المواطنين من ممارسة حقوقهم السياسية، وانتخاب مجلس تشريعي يُشرع القوانين ويراقب اعمال الحكومة وعدم ترك الحكومة بدون رقيب أو حسيب".