توصية بتوفير الدعم النفسي والمعنوي للأطفال ذوي الإعاقة الحركية، لتوفير حياة أفضل لهم



وطن: نظمت دائرة العلوم الاجتماعية بجامعة بيت لحم بالتعاون مع جمعية الشبان المسيحية، ضمن مساق علم اجتماع المؤسسات والتنظيمات الاجتماعية يوم دراسي عبر برنامج "جوجل ميت" تحت عنوان" لأطفال متأملين بحياة أفضل مع اعاقتهم الحركية" ضمن اللقاءات التي تعتمدها جامعة بيت لحم في خلق روابط مجتمعية والتجسير بين التعلم الاكاديمي والتجربة المجتمعية الفلسطيني، وذلك بتاريخ 20/5/2021.

وتضمن اليوم الدراسي استضافة كلا من: الاستاذة منى زغروت التي هي من قسم الإرشاد والإشراف في برنامج التأهيل، والأستاذ مروان الأحمر أخصائي اجتماعي مشرف طاقم بيت لحم، والاستاذ حسين وراسنة منسق وحدة التدريب والبحث، وذلك بتنسيق كلا من جيسيكاعودة، نورا عرفة، خليل البنا،وباشراف الدكتور بلال سلامة ،بحضور 16 مشارك ومشاركة من طلبة مختلفة، حيث تم عقد اليوم الدراسي وبثه عبر تقنية جوجل ميت.

وقالت زغروت إن عنوان الإرشاد النفسي والدعم المعنوي والذي يعتمد البرنامج منهجيات مختلفة تستند إلى أسس علمية في التدخل لدى الأطفال والشباب والبالغين ممن هم في حاجة إلى دعم نفسي، ومن يعانون من انقطاع في التسلسل الطبيعي للحياة جراء الإعاقة، أو الإصابة، أو عدم تفهم أو الوصمة الاجتماعية.

وأضافت: كان للخدمات النفسية المقدمة من خلال أخصائيي البرنامج ومرشديه النفسيين الاجتماعيين الأثر الكبير على حياة الأفراد والجامعات والمجتمعات.

أما مروان الأحمر، فقد طرح عنوان التأهيل المهني الأكاديمي، الذي يعطي كل إنسان الأحقية بالتعليم وتشمل هذه الخدمات على تغطية تكاليف الدورات التعليمية وتكاليف المواصلات للوصول إلى مكان الدراسة، و يستثمر البرنامج الكثير من الجهود والمصادر لإعادة دمج المنتفعين إيمانا بقدراتهم في الحياة الأكاديمية.

وبالنسبة إلى التأهيل المهني يتم تقديم هذه الخدمات لمن تجاوزوا الخمسة عشر عاما لتمكينهم من التخطيط لمستقبل مستقر ومعتمد على الذات, تشمل إرشاد المنتفعين لمساعدتهم على وضع هدف مهني، و دراسة القدرات البدنية والعقلية والميول المهنية ويشمل إلحاقهم بمراكز التدريب المهني وورش العمل، لاكتساب المهارات اللازمة للالتحاق بسوق العمل وتسهيل الحصول على فرص العمل، و رعاية مشاريع التشغيل الذاتي.

وذكر أن التأهيل المهني له اثر كبير في مساعدة المنتفعين على أن يكونوا معتمدين على أنفسهم اقتصاديا، و أن يصبحوا أعضاء منتجين في مجتمعاتهم لما شانه أن يؤدي إلى استعادة ثقتهم بأنفسهم وتعزيز احترامهم لدواتهم.

وقد اختتم الأستاذ حسين وراسنة عنوان التشجيع الأسري ودفع المشاعر المعنوي والعلاقية الاستشارية "بأن العمل مع الأسرة خلال المسيرة التأهيلية لأبنائهم هو أمر أساسي لمساعدتهم على تقبل وضعهم الجديد ومساعدتهم على التخفيف من ضغوطاتهم، وتعزيز دورهم كسند أساسي لهم".

وفي معرض اختتام اليوم الدراسي، شدد المشاركون على ضرورة العمل من أجل توفير مقومات المعيشة التي تساعد الأطفال ذوي الإعاقة على التخطي والمضي قدما وتقبل انفسهم وايضا ضرورة التركيز بشكل اكبر من قبل المؤسسات والمدارس ودمجهم في المجتمع وبين الاطفال ليكونوا قادرين على التعبير عن انفسهم وتقبلها، والعمل على توفير الدعم النفسي والمعنوي للاطفال ذوي الاعاقة، لمساعدة الأطفال ذوي الاعاقة الحركية لعيش حياة أفضل والتخفيف من التميز الذي يتعرض له الأطفال.