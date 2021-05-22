وطن: عقدت مجموعة من طلبة علم الاجتماع في دائرة العلوم الاجتماعية في جامعة بيت لحم، يوم دراسي لاستكمال متطلبات مساق علم اجتماع المؤسسات، تحت رعاية ومشاركة مركز الروح المقدسي ، بعنوان " أزمة قدوة مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي وانعكاسها على سلوكيات الاطفال بالقدس " ضمن النشاطات المجتمعية الذي تعتمدها جامعة بيت لحم في خلق روابط مجتمعية والتجسير بين التعليم الاكاديمي والتجربة المجتمعية الفلسطينية والمقدسية لتعليم والتعلم، بتاريخ 22 مايو 2021 عبر تقنية "جوجل ميت".

وتضمن اليوم الدراسي استضافة كلا من مدير مركز الروح المقدسي ضياء عثمان والمرشد الاجتماعي رامي عليان والمرشدة للأسرة والطفل مي فراح وذلك بتنسيق كلا من الطلاب فاطمة وعرين صياد وحمزة عابدين ، باشراف الدكتور بلال عوض سلامة، بحضور ما يقارب 30 مشارك ومشاركة من طلبة ومهتمين ، الذي تم بثه عبر تقنية جوجل ميت .

وفي الجلسة الافتتاحية لليوم الدراسي رحبت الطالبة عرين صياد بالحضور بكلمة مقتضبة وقالت ان ما يميز اليوم الدراسي انه يستهدف فئة الاطفال في المجتمع المقدسي حول حدة الادمان التكنولوجي لديهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبر الطالب حمزة عابدين عن مرحلة الطفولة واهميتها وبراتها ،فيما قامت الطالبة فاطمة الصياد بتسليط الضوء على ادمان الاطفال على مواقع التواصل الاجتماعي وتقديم واعطاء لمحة عن قلة وعي الاهل في ادمان الاطفال والادمان التكنولوجي وتأثيره على سلوكيات الاطفال وقامت بطرح المحاور التي تم استعراضها في اليوم الدراسي.

كما قدمت الطالبة عرين المتحدثين لاستعراض المحور الخاص به في هذا اليوم الدراسي ، وقد تم طرح ثلاث محاور بداية في المرشد الاجتماعي رامي عليان ، الذي تحدث في محوره عن تأُثير مواقع التواصل الاجتماعي على الاطفال تحت عنوان اطفال بلا ادمان وتتلخص افكار المحور بما يلي ان المشكلة الاساسية في العائلة نفسها وليس في الطفل أي ان العائلة تدمر نفسها بيدها من خلال قلة الوعي بحدة الالكترونيات وما تبثه مواقع التواصل الاجتماعي من محتويات غير مناسبة فكريا ومعرفيا للأطفال مما يخلق عند الطفل قلة الخيال والابداع بسبب انغماسه التكنولوجي. وختم عليان فكرته بإلقاء نصيحة انه علينا ان نقوم بفهم شامل لهذه المشكلة لنحلها من جذورها .

أما في المحور الثاني حول رفع مستوى الوعي المجتمعي بحدة الادمان التكنولوجي عند الاطفال تحت عنوان " اسرة واعية لاطفالها " قامت المتحدثة مي فراح تسليط الضوء على العلاقات داخل المنزل الواحد ما بين الاب أو الأم والابن نفسه ، مؤكدة على ضرورة أن تكون العلاقة بين الطرفين قائمة على الحوار والشفافية حتى لا يقع الاطفال في مشاكل والسير في سلوك غير سوي وايضا تطرقت المرشدة الى المشاكل اليها الطفل بسبب الادمان كمشاكل جسمية او بصرية وحتى نفسية ، ومشاكل مه محيطه الاجتماعي .

واختتم محاور اليوم الدراسي ضياء عثمان مدير مركز الروح ، بمحاضرة عنوانها اتباع اسلوب لامنهجي للحد من ازمة القدوة والادمان تحت عنوان "ما البديل " وتتلخص اهم افكار المحاضر بوضع قوانين او دستور داخل الاسرة نفسها اضافة ضبط الوقت والمكان وطرح برامج بديلة لها فوائد على الاطفال وتوجيه الطفل الى الاعمال التطوعية والمشاركة في النشاطات التي يستطع ان الطفل من خلالها تفريغ طاقته بشكل ايجابي بدل من الجلوس وراء الاجهزة الالكترونية واقترح العديد من النشاطات مثل ركوب الخيل والالعاب المائية ، ووجه رسالة للاهل بالبحث عن افضل التطبيقات التي يقضي الطفل وقته عليها ويكون مردودها ايجابي عليه .

وفي معرض اختتام اليوم الدراسي، فقد اشار المشاركون الى اهمية وجود مراكز ترفيهية وتعليمية في اساليب لا منهجية في الاحياء السكنية لتوجيه اطفالنا اليها، وايضا العمل على ورشات عملية تقوم بتوعية الاهل بالخطوات اللازمة للحد من ادمان اطفالهم على مواقع التواصل الاجتماعي وتوجيههم الى الحلول كنشاطات الترفيهية وفن الحوار مع اطفالهم، وقد تم اختتام اليوم الدراسي بشكر الحاضرين من الزملاء والزميلات والمتحدثين ومركز الروح على رعايته ومشاركته على هذا اليوم الدراسي والشكر الخاص لدكتور بلال سلامة الذي اشرف على هذا اليوم الدراسي وجعلنا نخوض هذه التجربة.