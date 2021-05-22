الصليب الأحمر: 50 ألف مواطن نزحوا إلى مدارس الأونروا أو إلى بيوت أقاربهم في غزة

رام الله- وطن: قالت المتحدثة باسم الصليب الأحمر في المحافظات الجنوبية سهير زقوت، إن أكثر من خمسين ألف مواطن نزحوا من بيوتهم إلى مدارس وكالة الأونروا أو إلى بيوت أقاربهم، نتيجة العدوان الأخير على قطاع غزة.

وبينت زقوت أن هناك 700 ألف مواطن لا يحصلون على قدر كافي من الكهرباء و800 ألف مواطن لا تصلهم المياه، إضافة لخطر الصواريخ التي لم تنفجر وتهدد حياة السكان.

وأكدت أن العدوان خلف آثارا نفسية كبيرة على أهالي غزة، خاصة على فئة الشباب كونهم النسبة الأكبر، مشددة على أن إعادة بناء حياتهم أهم من إعادة إعمار البيوت.

المصدر: وفا