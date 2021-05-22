الاحتلال يعتدي على المشاركين في مسيرة مطالبة بفك الحصار عن الشيخ جراح في القدس

رام الله- وطن: قمعت قوات الاحتلال مساء اليوم السبت، المشاركين في مسيرة نظمت أمام المدخل الغربي لحي الشيخ جراح من مدينة القدس المحتلة، للمطالبة بوضع حد لاستفزازات المستوطنين، ورفع الحصار المتواصل على الحي منذ 14 يوما.

وشارك في المسيرة إلى جانب أبناء شعبنا في القدس المحتلة، نشطاء سلام، ورددوا الهتافات المنددة بحصار الحي وبممارسات قوات الاحتلال والمستوطنين بحق الأهالي هناك.

وكثفت قوات الاحتلال من انتشارها على مداخل الحي ومنعت المواطنين من الوصول إلى البيوت المحاصرة، والمهدد أصحابها بالتهجير القسري لصالح المستوطنين.

وقالت الناشطة المقدسية منى الكرد إن الحي تحول إلى ثكنة عسكرية مغلقة منذ 14 يوما، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال تتعمد استفزاز الأهالي وإعاقة حركة تنقلهم، فيما تسمح للمستوطنين بالتنقل بحرية.

المصدر: وفا