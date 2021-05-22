الملك عبد الله يوجه بنقل مصابي غزة ممن تتطلب حالاتهم لاستكمال العلاج في الأردن

رام الله- وطن: وجه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بنقل المصابين ممن تتطلب حالاتهم من قطاع غزة، لاستكمال العلاج في مستشفيات المملكة.

واطمأن الملك عبد الله الثاني، اليوم السبت، على أوضاع المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة واحتياجاته، وعلى الفلسطينيين المصابين في غزة الذين يتلقون العلاج فيه.

وأكد في اتصال هاتفي مع رئيس بعثة التعزيز للمستشفى الميداني الأردني غزة، المقدم الطبيب هيثم اربيحات، أهمية توفير سبل الرعاية وأفضل العناية بالمرضى والمصابين في المستشفى، معربا عن فخره بالكوادر الطبية الأردنية المتواجدة في غزة، وتقديره لجهودهم.

وشدد العاهل الأردني على أن الأردن مستمر في توفير كل سبل الدعم للفلسطينيين.

وبتوجيهات ملكية، تم في الفترة الأخيرة تعزيز المستشفى الميداني بمستشفى ميداني متحرك مجهز بجميع المعدات والكوادر الطبية لاستقبال الأعداد المتزايدة من الإصابات الناجمة عن العدوان الإسرائيلي، كما وجه الملك مؤخرا بتجهيز مستشفى ميداني عسكري جديد في قطاع غزة، يكون بأعلى المواصفات الطبية، لدعم ومساندة الجهود الطبية للمستشفى الميداني العسكري الأردني.

المصدر: وفا