مسيرة حاشدة في موريتانيا نصرة لفلسطين

وطن: شهدت العاصمة الموريتانية نواكشوط، مسيرة جماهيرية حاشدة، نصرة للقدس وفلسطين.

ورفع المشاركون في المسيرة علم فلسطين، ورددوا الهتافات المنددة بالاحتلال، وطالبوا بوقف الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك، ووقف مخططات التهجير والإحلال في الشيخ جراح.

وشارك في المسيرة، رئيس الحزب الحاكم، وممثلون عن القوى والأحزاب السياسية وأعضاء من البرلمان، ووزراء ومنظمات المجتمع المدني، وسفير فلسطين في موريتانيا محمد الأسعد.

يذكر أن سفارة فلسطين استقبلت الفترة الماضية، العديد من الوفود التضامنية والداعمة لشعبنا الفلسطيني، والمنددة بالعدوان الإسرائيلي.

المصدر: وفا