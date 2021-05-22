الخليل: مستوطنو "كريات أربع" يهاجمون منازل المواطنين بالحجارة

وطن: أفادت مصادر محلية، مساء اليوم السبت، أن عدداً من مستوطني "كريات أربع"، المقامة على أراضي المواطنين شرق الخليل رشقوا منازل المواطنين في منطقتي وادي النصارى، ووادي الحصين بالحجارة.

وأكد المواطن جمال أبو سعيفان، وأحد سكان منطقة وادي الحصين، أن مستوطنين رشقوا منازل المواطنين في المنطقتين بالحجارة وألقوا باتجاهها النفايات، وشتموا ساكنيها بألفاظ نابية.

وأضاف أن اعتداءات المستوطنين سجلت في الآونة الأخيرة تصاعداً ملحوظاً ضد المواطنين وممتلكاتهم، وأن هذه الاعتداءات باتت شبه يومية، وتجري على مرأى ومسمع من قوات الاحتلال التي تكتفي بتوفير الحماية للمستوطنين المدججين بالسلاح.