وزير الاتصالات: 70 ألف متضرر من مستخدمي الشبكة العنكبوتية خلال العدوان

وطن: ألحق العدوان الذي نفذه الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة، دماراً كبير لشبكة الاتصالات والإنترنت، الامر الذي أدى لتضرر 70 ألف مستخدم للشبكة العنكبوتية.

وأفاد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اسحق سدر، في تصريحات إذاعية، اليوم السبت، أنه تم التواصل مع جهات دولية عدة منها الرباعية الدولية والبنك الدولي لإدخال أجهزة لشبكات الاتصالات والانترنت، بعد الدمار الكبير الذي خلفه عدوان الاحتلال في البنى التحتية في قطاع الاتصالات.

وقال سدر إنّه عقد قبل أيام، لقاء جمع رئيس الوزراء محمد اشتية، بالإدارة العليا في شركة "فيسبوك" وتم طرح القضية، مشيرًا إلى أنه لا يجوز لأية جهة أو شركة أن تتبني الرواية الاسرائيلية وتحارب الرواية الفلسطينية.

ولفت إلى أنّ 4.5 مليار شخص حول العالم، ساهموا في دعم وسم الحرية ل فلسطين خلال فترة عدوان الاحتلال على أبناء شعبنا.

الجدير ذكره أنّ الاحتلال الحق أضرارًا خلال عدوانه الغاشم، منها كاملة وجزئية في كل قطاعات الحياة في قطاع غزة، أثرت على الكهرباء والانترنت وقطاع الاقتصاد على وجه الخصوص بشكل كبير.