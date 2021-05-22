بلجيكا: مساعدات إنسانية عاجلة لقطاع غزة بقيمة 8 ملايين يورو

وطن: أعلنت وزيرة التعاون البلجيكية مريم كتيير، أن حكومتها قررت تقديم مساعدات انسانية عاجلة الى قطاع غزة بقيمة 8 ملايين يورو، وذلك عبر صندوق الامم المتحدة الإنساني، منوهة إلى إمكانية زيادة هذه المساعدات، خاصة في مجالات الصحة، والتعليم، والشباب.

وأكدت الوزيرة البلجيكية خلال اتصال هاتفي مع سفير دولة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، وبلجيكا، ولوكسمبورغ عبد الرحيم الفرا، أن المساعدات الإنسانية وحدها ليست حلا مستداما للصراع في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن نقطة البداية لبرنامج تعاون يتم تطويره مع المنظمات الفلسطينية الشريكة، مع التركيز على التوظيف والتدريب في المنطقة، بما في ذلك في قطاع غزة.

وأضافت، "انني أتحمل المسؤولية بهذه الطريقة، ولكن علينا أن ننظر إلى أبعد من ذلك، وأن نعالج الأسباب الجذرية للصراع"، معربة عن سعادتها بقرار الحكومة الفيدرالية التحقيق على المدى القصير في كيفية تحسين تطبيق سياسة التمييز (الشروط التجارية الأخرى للبضائع الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية المحتلة)، حتى نتمكن من تحسين مجالات سياسية مختلفة، للتمييز بين إسرائيل من جهة، والمستوطنات في الأراضي المحتلة من جهة أخرى.

هذا وقد ثمن وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي قرار الحكومة البلجيكية بتقديم هذه المساعدات الانسانية العاجلة الى قطاع غزة.