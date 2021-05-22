الاحتلال يعتقل 9 مقدسيين

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم السبت، 9 مواطنين خلال اقتحامها عدة بلدات في مدينة القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلًا من محمد أكرم الباسطي، أحمد الباسطي، إيهاب الباسطي، وتامر الباسطي من البلدة القديمة، وأشرف عبيد من العيسوية، عقب دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.

وذكر الشهود أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب الجامعي محمود عبيد بعد مداهمة منزله في العيسوية، وتخريب كامل لمحتوياته

وفي السياق، اعتقلت القوات 4 شبان قرب المسجد الأقصى المبارك، عرف منهم: سفيان النتشة، وحمزة الرجبي، وجرى تفتيش الشاب إبراهيم عودة في بلدة سلوان.