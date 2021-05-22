كورونا عالميا: اكثر من 3 ملايين و458 الف وفاة و166 مليونا و496 ألف إصابة

وطن: بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم السبت، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 3 ملايين وأكثر من 458 ألف وفاة، فيما تبلغ حصيلة الإصابات الاجمالية 166 مليونا ونحو 496 ألف إصابة، تعافى منهم 147 مليونا وما يقارب من 322 الف مريض.

وتواصل "كورونا" تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة، وسجلت دول العالم أمس الجمعة 620 ألف و 917 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 12,778 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الجمعة أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: الهند التي سجلت امس(4,143 وفاة) وهو رقما قياسيا، حيث تعاني بشدة من سرعة انتشار الفيروس بين السكان واتساع رقعته فيها، تليها البرازيل (2,136 وفاة)، والأرجنتين (692 وفاة)، وأميركا (657 وفاة)، وكولومبيا (486 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي الهند (254,395 إصابة)، والبرازيل (77,598 إصابة)، والأرجنتين (35,468 إصابة)، واميركا (29,014 إصابة)، وكولومبيا (14,838 إصابة).

وخلال الفترة الأخيرة، بقيت الهند تسجل حصيلة اصابات يومية مرتفعة جدا، لكنها تراجعت مؤخراً عن عتبة الـ300 الف التي كانت تتخطاها سابقاً، كما تسجل حصيلة وفيات مرتفعة جدا كل 24 ساعة، ورغم الوضع الكارثي فيها إلا أن اميركا ما تزال تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالية.

وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات هي: أميركا (603,408 وفيات)، والبرازيل (446,527 وفاة)، والهند (295,525 وفاة)، والمكسيك (221,256 وفاة)، وبريطانيا (127,710 وفيات).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (33,862,398 إصابة)، والهند (26,289,290 إصابة)، والبرازيل (15,976,156 إصابة)، وفرنسا (5,581,351 إصابة)، وتركيا (5,169,951 إصابة).