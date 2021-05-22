"التربية": 27 طالبا استشهدوا وتضرر 46 مدرسة في عدوان الاحتلال على غزة

وطن: قال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور، إن 27 طالبا استشهدوا خلال العدوان المتواصل على شعبنا، 22 منهم في قطاع غزة، و5 في محافظات الضفة.

وأضاف الخضور، الى تضرر قرابة 46 مدرسة بينهم مدارس خاصة واخرى تتبع لوكالة "الأونروا"، مضيفا ان الأضرار شملت غرفا صفية وساحات، إضافة لتدمير مديريتي التربية والتعليم في شمال وغرب غزة.

وأشار إلى ان العدوان شكل ضربة قاسمة لكل الجهود المبذولة على صعيد استكمال العملية التعليمية التي كانت متوقفة أصلا في القطاع بسبب جائحة "كورونا"، حيث تم تأجيل عدد من الامتحانات التي كان مقررا إجراؤها سابقا.

ولفت الخضور الى ان العديد من المدارس في غزة تحولت الى مراكز للإيواء، الامر الذي سيؤثر على استئناف العملية التعليمية، لافتا الى قرار بالخصوص سيصدر خلال الأيام المقبلة.

"صوت فلسطين"