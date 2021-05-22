مستوطنون يعطبون إطارات مركبة في مسافر يطا جنوب الخليل

وطن: أعطبت مجموعة من المستوطنين، اليوم السبت، اطارات مركبة مؤسسة التعايش السلمي بمسافر يطا جنوب الخليل.

وقال منسق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور، إن مستوطني "متسبي يائير" المقامة على اراضي المواطنين في منطقة سمري بمحاذاة قرية شعب البطم شرق يطا، أعطبوا اطارات مركبة مؤسسة التعايش السلمي، أثناء مرافقتها احد المزارعين.

وأشار إلى أن قوة من جيش الاحتلال تقوم بعمليات تمشيط في قرية التوانة بمسافر يطا، قرب ما تسمى مستوطنة "خافات ماعون"، ما تسبب بحالة من الرعب لدى أطفال القرية.

"وفا"