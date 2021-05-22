البيت الأبيض: بايدن لديه ضمانات قوية بالتزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار

وطن: أكّدت الولايات المتحدّ’ الأمريكية صباح اليوم السبت، أنّها، تلقت "ضمانات قوية" بالتزام الأطراف المعنية وقف إطلاق النار، الذي بدأ فجر الجمعة، في غزة.

وقال البيت الأبيض، إنّ إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن لديه ضمانات قوية من الأطراف المعنية بالتزامهم بالاتفاق الذي تمّ بين فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال.

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، في مؤتمر صحافي: أنّ الولايات المتحدة "ستراقب تنفيذ وقف إطلاق النار عن كثب خلال الأيام المقبلة"، مشيرة إلى أن بايدن "ليس لديه خطط لتغيير مساعدتنا الأمنية التي نقدمها لإسرائيل".

ولفتت إلى أن "بايدن يرى أننا بحاجة إلى المضي قدما على جبهتين، ومن المؤكد أن دعم أمن إسرائيل هو أحدهما".

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وذكرت أن "الجبهة الأخرى هي إعادة بناء غزة، وتقديم المساعدة والتمويل من خلال الأمم المتحدة، والتأكد من أن حماس ليست هي المستفيد من تلك المساعدات، بل الشعب الفلسطيني"، مضيفة أن "أفضل طريق لتقديم المساعدات هو من خلال الأمم المتحدة".

يشار إلى أنّ العدوان على قطاع غزّة، أسفر عن 248 شهيدًا و1948 مصابًا بجراح مختلفة، ومن بين الشهداء 66 طفلاً و39 سيدة، و17 مسن، بعد 11 يوماًُ.