الداخل.. إصابة خطرة لشاب في بلدة عرعرة بجريمة إطلاق نار

وطن: أصيب فجر اليوم السبت، شخص في بلدة عرعرة بالداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، في جريمة إطلاق نار.

وقالت مصادر إنّ شخصاً في الثلاثينات أصيب بجراح وصفت بأنها خطيرة، إثر تعرضه لإطلاق نار بعد منتصف ليل الجمعة - السبت، في بلدة عرعرة بمنطقة المثلث.

وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية للمصاب، ثم جرى نقله إلى مستشفى "هيلل يافة" في الخضيرة لاستكمال العلاج.

هذا، وقالت الشرطة إنها باشرت التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح خلفيتها بعد، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.