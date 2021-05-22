الطقس: انخفاض ملموس والحرارة أقل من معدلها بـ 4 درجات

وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت، غائماً جزئياً وبارداً نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا خاصة في ساعات المساء والليل، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

ويوم غد الأحد، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا خاصة في ساعات المساء والليل، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وبعد غد الاثنين، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف معتدلاً في معظم المناطق حارا نسبياً في الأغوار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا خاصة في ساعات المساء والليل، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

ويوم الثلاثاء القادم، يكون الجو صافياً بوجه عام ومعتدلاً في معظم المناطق حارا نسبياً في الأغوار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا خاصة في ساعات المساء والليل، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.