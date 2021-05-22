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أسعار صرف العملات

22.05.2021 07:13 AM
أسعار صرف العملات

وطن: جاءت اسعار العملات لليوم السبت كما يأتي:

الدولار:3.25
الدينار:4.59
اليورو:3.96

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