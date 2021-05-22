التلفزيون
برامجنا
فيديو وطن
فيوغرافيك وطن
تحقيقات وطن
أصوات مهمشة
الراديو
وطن FM
البرامج الاذاعية
البث المباشر
فلسطيني
عربي دولي
وطن في الميدان
رصيف وطن
النسخة الخفيفة
وطن
الأخبار
إقتصاد وأعمال
الضفة.. شعلة المقاومة لا تنطفىء
مصدر أوروبي لوطن: سنحتاج للتعامل مع حركة حماس بشكل أو بآخر
الطقس: انخفاض ملموس والحرارة أقل من معدلها بـ 4 درجات
أسعار صرف العملات
ارتفاع عدد الشهداء الى 248 شهيدا منذ بداية العدوان
صحة غزة: 248 شهيدًا من بينهم 66 طفلاً و39 سيّدة جراء العدوان الاسرائيلي
اعتقالات وإصابات جرّاء قمع الاحتلال المتواصل لمسيرات الضفة
فتح لـ"وطن": الأولوية الآن لتشكيل حكومة وحدة وطنية وانضمام حماس والجهاد لمنظمة التحرير، واتهام السلطة بالتنسيق الأمني أداة مناكفة
الجبهة الديمقراطية لـ وطن: دعونا الى عقد مؤتمر وطني شامل و إدارة بايدن لا تختلف عن إدارة ترامب
الرئيس عباس يثمن جهود إدارة بايدن بحشد الدعم الدولي لإعادة إعمار غزة بالتنسيق مع السلطة
الإغاثة الطبية لـ وطن: مراكز الايواء في غزة مكتظة وتضم آلاف المواطنين ونخشى انتشار الأمراض أو ظهور موجة جديدة من فيروس كورونا
حملة الدولة الديمقراطية الواحدة لوطن: فلسطينيو الداخل أصبحوا داخل قلب المعادلة الوطنية بعد تهميش طويل
بسام الصالحي لـ"وطن": علينا مراقبة سلوك الاحتلال بعد التهدئة .. واستمرار الانتفاضة الشعبية أولوية وطنية تحتاج الى تشكيل قيادة وطنية موحدة
الكاتب مصطفى الصواف لوطن: المقاومة تراقب خرق الاحتلال للتهدئة في الأقصى اليوم والمطلوب الآن خطاب وحدوي جامع
المحلل السياسي "هاني المصري " لـوطن : الاحتلال يجر أذيال الهزيمة..وأحذر من المبالغة والتهويل
حزب الشعب لـوطن : تضحيات شعبنا تستوجب توجهات سياسية ترتقي إليها
مصطفى البرغوثي لـوطن : ما جرى في غزة انتصارٌ وطني، وأولويتنا تشكيل قيادة وطنية موحدة
الشعبية لـوطن : معركة غزّة أعادت الاعتبار لقضيتنا الوطنية ويجب أن ننتبه من كمين المفاوضات
الخبير العسكري" واصف عريقات " لـوطن: المقاومة كسرت هيبة الاحتلال وهي من أطلقت الصاروخ الأول والأخير
الضفة الغربيّة: رهان الأمن وتحدّي المقاومة الشعبيّة
أسعار صرف العملات
22.05.2021
07:13 AM
وطن
: جاءت اسعار العملات لليوم السبت كما يأتي:
الدولار:3.25
الدينار:4.59
اليورو:3.96
التعليـــقات
جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
بحث
Facebook
Twitter
Youtube
Linkedin
Snapchat
Instagram
Rss
تصميم وتطوير