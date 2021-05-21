نفذ صبره.. تفاصيل مكالمة "فظة" بين بايدن ونتنياهو

وطن: كشفت مصادر أميركية لشبكة "سي إن إن" (CNN) بعضا من تفاصيل مكالمة وصفتها بالفظة جرت يوم الأربعاء الماضي بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وقالت الشبكة الأميركية نقلا عن مصادرها إن صبر بايدن على نتنياهو بدأ ينفد على نحو متزايد، وإن تلك المكالمة كانت أكثر مباشرة وصراحة منذ أن تولى بايدن منصبه، مشيرة إلى أن بايدن أراد أن يأخذ نتنياهو تحذيره الصارم على محمل الجد وألا يتم تجاهله.

وبحسب ما ذكرته الشبكة، فإن بايدن حدد في هذه المكالمة موعدا نهائيا لتهدئة العنف، وأوضح أنه يتوقع وقف إطلاق النار قريبًا. وقالت المصادر "كان جزء من حسابات بايدن فيما يتعلق بالبقاء هادئًا علنًا هو القلق من أن يتجاهل نتنياهو دعواته العامة لوقف التصعيد، وهو السيناريو الذي يبدو أنه بدأ الآن".

ونقلت "سي إن إن" عن شخص آخر اطلع على الأمر قوله إن "بايدن المحبط بشكل متزايد تبنى لهجة مباشرة وحازمة في المكالمة، بينما لم يعرض نتنياهو على بايدن أي تعهد محدد بخفض العنف. كان بايدن حذرًا من ممارسة الضغط علنًا على نتنياهو، مُعتقدًا أن هذا التكتيك سيؤدي إلى نتائج عكسية. لكن تصريحات نتنياهو خلال اليوم الماضي بأنه يخطط لمواصلة العملية أرهقت صبر بايدن".

وبدأ فجر اليوم الجمعة سريان وقف لإطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال بعد 11 يوما من العدوان على غزة، وأسفرت الهجمات الصاروخية على القطاع -برا وجوا وبحرا- عن استشهاد 274، بينهم 70 طفلا و40 سيدة و17 مسنا، وإصابة أكثر من 8900، منهم 90 صنفت إصاباتهم شديدة الخطورة.

المصدر: "صدى نيوز"