ارتفاع عدد الشهداء الى 248 شهيدا منذ بداية العدوان

وطن: أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة الى 248 شهيدا بعد انتشال عدد من الشهداء من انفاق المقاومة.

واشارت الصحة الى ان من بين الشهداء 66 طفلا و39 سيدة و17 مسنا، بالإضافة إلى 1948 إصابة بجراح مختلفة جراء العدوان على قطاع غزة.

وكانت طواقم الصحة والدفاع المدني انتشلت في ساعات الصباح جثامين تسعة مقاومين من كتائب القسام من نفق شرق خان يونس وطفلة من اسفل بناية بحي تل الهواء بغزة.

وفي ساعات المساء انتشلت طواقم الصحة خمسة مواطنين اخرين ليصل عدد الشهداء الذين جرى انتشالهم اليوم الى 15 شهيدا.