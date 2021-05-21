تظاهرة في فيينا دعما لفلسطين

وطن: نظمت في العاصمة النمساوية فيينا، تظاهرة تأييد لفلسطين وأهالي الشيخ جراح، بدعوة من مؤسسات نمساوية وعربية.

وطالب المتظاهرون الحكومة النمساوية بضرورة احترام حرية التعبير والدستور النمساوي الذي ينص على حيادية الدولة.

وأكد عضو المجلس الوطني الفلسطيني منذر مرعي مواصلة التظاهرات المؤيدة لفلسطين.

وقال مرعي "كمواطنين نمساويين وكأبناء الجالية الفلسطينية والعربية وأصدقاء فلسطين في النمسا نعمل كلنا من أجل نصرة فلسطين وشعبها الأبي".

يذكر أن النمسا وللمرة الخامسة منعت التظاهرات المؤيدة لفلسطين، وسمحت بالتظاهرات المؤيدة لدولو الاحتلال.