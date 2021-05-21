اعتقالات وإصابات جرّاء قمع الاحتلال المتواصل لمسيرات الضفة

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم الجمعة، ثلاثة شبان، خلال مواجهات اندلعت في عاطوف شرق بلدة طمون، جنوب طوباس بالضفة المحتلة.

واعتقل الاحتلال اعتقل كلاً من: حارث أمين أبو عرة، وباسل مصطفى بشارات، وعز الدين حسين بني عودة، حيث اندلعت مواجهات اليوم بين الشبان وقوات الاحتلال في أكثر من منطقة بمحافظة طوباس، نصرة لشعبنا في قطاع غزّة و القدس .

وفي الخليل، أصيب اليوم، مواطن بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق عقب إطلاق قوات الاحتلال الرصاص والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين على جسر حلحول على مدخل مدينة الخليل الشمالي.

واندلعت مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال على جسر حلحول، أصيب خلالها مواطن بالرصاص الحي في الأطراف السفلية، والعشرات بالاختناق عولجوا من قبل طواقم الهلال الأحمر ميدانيًا.

واعتلى عشرات الجنود أسطح المنازل واقتحموا الأسواق خلال مواجهات اندلعت وسط مدينة الخليل.

كما اندلعت مواجهات، في بلدة المغير شمال شرق رام الله، مع قوات الاحتلال، التي أطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، دون وقوع إصابات.

واندلعت المواجهات بعد قمع الاحتلال لمسيرة خرجت في البلدة تضامناً مع المسجد الأقصى وقطاع، ورفضا لتهجير الأهالي من مساكنهم في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.

كما اعتدت قوات الاحتلال، اليوم الجمعة، على مشاركين في مسيرة مركبات، انطلقت من حي جبل المكبر باتجاه المسجد الأقصى.

وأفادت مصادر محلية، بأنّ قوات الاحتلال منعت المسيرة من إكمال طريقها للأقصى، وأرسلت تعزيزات إلى حي جبل المكبر وأقامت حواجز على مداخله.