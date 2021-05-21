الناجي الوحيد والردّ الوحيد على نازيّي هذا العصر ؟؟!!

كتب: وليد الهودلي

من أي صخر تجمّد قلب هذا الانسان، الذي يلمس بطرف اصبعه هذه اللمسة الشيطانية فتنطلق قنبلة تعدل مئات الاطنان من المتفجّرات لتخرّ عمارة شاهقة صريعة كتلة هامدة، عشرات الشقق السكنية والمكاتب تتحوّل في ثواني الى رماد، تاريخ حافل من الذكريات وحركة الحياة تتحوّل الى عدم وموت ودمار، تنخلع القلوب من صدورها وترتجف الأركان لترى جرائم انسان لا يعرف لغة الانسان وانما لغة قتل كلّ ما في الحياة من حياة. تتناثر روح الانسان وتتحوّل الى شظايا تذهب بعيدا لتملأ أرجاء الكون ظلما وقهرا وعربدة على ضفاف هذه التي كانت تسمّى حياة.

ما هي هوية هذا الانسان الذي يجيز لنفسه في هذا العصر الحجري أن يفعل هذا؟ عاد هذا العصر الى حجرية الانسان لأنه لم يعد له قلب انسان، هذا الظالم المجرم فقد روح الانسان فصار قلبه حجريا، والمظلوم صعقته وفجعته وزلزلت أركانه المشاهد المريعة والاصوات المرعبة.

لقد زُلزل الناس زلزالا شديدا ومستهم بأساء وضراء هذه الشرذمة الساديّة المتوحّشة، أخرجوا أنيابهم الصفراء، وكأنها كانت تُشحذ وتُسنّ منذ الاف السنين، مذ كانوا يهزئون بنبيّهم الذي ارسله الله اليهم وجاءهم بهداية السماء فأداروا لها ظهورهم وصمّوا لها قلوبهم وقالوا قلوبنا غلف. مذ تحايلوا على ربّهم بسبتهم ومذ مسخهم الله قردة وخنازير بعد أن عجّبوا على أنبيائهم، حملوا قذارة تاريخهم وارتوت قلوبهم بقذارة كل الأمم والشعوب التي مرّوا بها والتي كان آخرها هذه السادية النازية الهتلرية، جاءوا بروح جمعت الشرّ كلّه، شرّ الاقدمين والمعاصرين، رمونا بأحقادهم التي صنعوا منها قنابلهم المدمّرة ثم ألقوها على رؤوس الأطفال والنساء والمدنيين الامنين.

وعندما يخرج للحياة من وسط هذا الركام الهائل من أحقاد بني إسرائيل واجرامهم الذي يسوّي عمارة الحياة بأرض الموت، طفل يعزف لحن الحياة، بعيون دامعة وقلب مكلوم، لم يعد له من عائلته أحد، جفّفوا ينابيع الحياة من روحه وقطعوا كلّ أوصال القلب والروح فيه، أبقوه معلّقا بين السماء والأرض، لا أدري كيف لو قدّر لعيني ذاك المجرم الذي القى بالقنبلة أن تلتقي بعيني هذا الطفل، كيف سيعود وكلّ من يقف خلف هذا الدمار لممارسة حياتهم الطبيعية؟ كيف يقبّلون أطفالهم، ألا يتذكّرون الطفل الغزاويّ المكلوم؟

لقد صدّعوا عقل البشرية بقصص مآسيهم التي صبّتها النازية على رؤوس أجدادهم، ثم ها هم يمارسون ذات الفعل على الفلسطينيين، ويقبل العقل الغربي ذلك، الألماني الذي يجعل من الفلسطيني قربانا لجرائم اجداده النازيين فيعوّض كل عام اليهود ويسكت على جرائمهم معنا، والبريطانيون المستمرون في حمل وزر وعد بلفور الى يومنا هذا، وذاك الفرنسي المأفون(كاميرون) الذي يمنع التظاهرات المتضامنة مع مجازر الفلسطينيين، والامريكي صاحب الدعم اللامحدود في كلّ المجالات: العسكرية والسياسية والمادّية.... الخ.

الناجي الوحيد يضع العالم أجمع أمام ضميره فيرفع أناسا وقفوا معنا متضامنين ويلعن أناسا قابلوا هذا الاجرام بصمت أو تأييد، لقد انتفض العالم بغالبيته العظمى أمام هذه الصورة التي تصدرها هذه العصابة المجنونة، لقد ثبت للقاصي والداني أننا لسنا أمام دولة محتلّة فحسب وإنما أمام أناس متعطّشون للدماء، عنصريون، متوحّشون، لا يرون في الاغيار إلا الموت والهلاك والدمار، والاغيار عندهم كلّ من هو من سواهم، يبيحون لأنفسهم ارتكاب كلّ المحرمات ويستخدمون من السلاح ما هو أشد فتكا وتدميرا، والهدف غالبا ما لا يكون حاضرا سوى اشباع رغباتهم النازيّة واحقادهم الدفينة.

الناجي الوحيد سيلاحقكم مع كلّ من نجوا من مجازركم المقيتة ولم تطله نار أحقادكم، من نجى من مجازر: دير ياسين والدوايمة وقبية واللد والرملة وكلّ مدينة وقرية طهرتموها عرقيا من سنة ثمانية وأربعين، ومجازركم في لبنان صبرا وشاتيلا وقانا وقطاع غزة الذي تحوّل الى مجزرة مفتوحة لنيران قنابلكم الفسفورية والعنقودية وما نعرف اسمها وما لم نعرف، من القاتل والمدمّر. مجازر للبشر والابراج والابنية السكنية والمصانع والمزارع.

الناجي الوحيد وكل من نجى من هذه المجازر المتعددة والمتشعبة (وحتى لا نتحوّل الى بكائيات) يرسل لنا رسائله من روحه ودمه:"علينا التحوّل الى دائرة الفعل واستخدام كل ما نملك من نفوذ:

• علينا أن نواجه كل هذه الأحقاد التي أنتجت كل هذا الاجرام بغضب مواز يلاحق كل صهيوني أو إسرائيلي حيثما ما وجد لنا نفوذ في العالم العربي والإسلامي وكل البلدان التي تقف معنا من احرار العالم، يجب ان يعامل هذا الجنس من البشر على أنه مجرم ومصرّ على ممارسة الجريمة بأبشع صورها وأن لا يرحب به أبدا بل يعامل بالنبذ والطرد والملاحقة كما يُفعل مع عتاولة الاجرام، وكل يهودي ليس صهيونيا عليه ان يعلن براءته من الحركة الصهيونية وهذا الكيان المجرم حتى لا تطاله دائرة الغضب والانتصار للضحية الفلسطينية. وهذه ليست عنصرية وإنما ملاحقة لعنصريتهم المقيتة.

• المقاطعة الاقتصادية وان لم نتمكن منها رسميا على مستوى الحكومات فعلى المستوى الشعبي، أن تحرّم كل منتجاتهم ومنتجات من يدعمهم ويقف معهم، الأمريكي والبريطاني والفرنسي وكل من يرفع علم هذا الكيان في بلده.

• ان يستمر العمل الإعلامي والثقافي التحريضي عليهم وعلى كلّ من يساندهم دون توقف، يجب ان تحتقرهم كلّ شعوب الأرض وان ينظر اليهم كما ينظر الى الشواذ من الذين ينتهكون حقوق وقوانين الانسان المعترف بها عالميا.

• هذا ومن باب التأكيد بالإضافة الى كل اشكل المواجهة والاشتباك القائمة بالفعل والتي تؤدي الى الردع المتبادل والالم المتبادل والذي يجري تطويره بصورة صاروخية على قدم وساق.

يجب ان لا نتوقّف في مناصبتهم كلّ أشكال العداء كما أنّهم لا يتوقّفون عن ممارسة كلّ هذا الاجرام. تماما كما يجري التعامل مع الشيطان من قبل أهل الحق: " وأنّ الشيطان لكم عدوّ فاتخذوه عدوّا" .