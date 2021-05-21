الخليل: إصابات بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال

وطن: أصيب اليوم الجمعة، مواطن بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق عقب إطلاق قوات الاحتلال الرصاص والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين على جسر حلحول على مدخل مدينة الخليل الشمالي.

وذكر شهود عيان، أن مواجهات اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال على جسر حلحول، أصيب خلالها مواطن بالرصاص الحي في الأطراف السفلية، والعشرات بالاختناق عولجوا من قبل طواقم الهلال الأحمر ميدانيا.

وقالوا إن عشرات الجنود اعتلوا أسطح المنازل واقتحموا الأسواق خلال مواجهات اندلعت وسط مدينة الخليل.