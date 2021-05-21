استشهدوا في اليوم الأول من العدوان .. آلاف الجماهير يشيعون 9 شهداء من القسام في خان يونس

وطن:شيّع آلاف المواطنين ، عصر اليوم الجمعة، جثامين 9 شهداء في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة .

وكانت طواقم الإسعاف انتشلت، صباح اليوم الجمعة، جثامين تسعة شهداء في خان يونس، إثر قصف إسرائيلي بداية العدوان على القطاع، وقد ارتقى الشهداء في إثر قصف النفق عليهم في اليوم الأول من الحرب على غزة.

وأفاد شهود عيان بأن طواقم الإسعاف انتشلت جثامين تسعة شهداء من نفق قصفه الاحتلال في بلدة القرارة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة في بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، والشهداء هم

محمد صبرى أبو عبيدة

منيب محمود حمدان

محمد الزيناتى

مصعب حجاج

منيب أبو مصطفى

طه العقاد

محمود كلاب

مالك حمدان

عبد السلام العجيلي

وقالت مصادر طبية أن طواقم الإسعاف انتشلت جثمان الطفلة الشهيدة مريم التلباني "3 سنوات" من تحت أنقاض بناية التلباني بتل الهوى جنوب مدينة غزة.

وكانت أخر إحصائية لحصيلة العدوان الإسرائيلي نشرتها وزارة الصحة 243 شهيد من بينهم 66 طفل و 39 سيدة و 17 مسن 3اضافة الى 1910 اصابة بجراح مختلفة.