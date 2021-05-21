مصدر أوروبي لوطن: سنحتاج للتعامل مع حركة حماس بشكل أو بآخر

رام الله - وطن: بعد ساعات فقط من اعلان وقف اطلاق النار بين الاحتلال وفصائل المقاومة الفلسطينية، بدأت المواقف السياسية الدولية وتحديدا الاوروبية بالظهور ازاء ما جرى، وكيفية ايجاد الحلول لعدم تكرار العدوان على غزة .

وفي خطوة غير مسبوقة في موقف الاتحاد الاوروبي من حركة حماس، قال مسؤول أوروبي لوطن إن "الاتحاد الأوروبي سوف يحتاج للتعامل مع حركة حماس بشكل أو بآخر لأنها جزء من الحل" لكن التعامل مع حماس مشروط بتحقيق المصالحة الفلسطينية.

واضاف المصدر "يمكن للاتصالات مع حماس أن تتم بشكل مباشر أو غير مباشر عبر طرف ثالث مثل قطر او مصر".

وجاء هذا الموقف الاوروبي بعد ساعات فقط من تصريحات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي قالت امس الخميس قبل الإعلان عن وقف اتفاق وقف اطلاق النار إن "المحادثات غير المباشرة" مع حماس ضرورية لإعطاء دفع للجهود الهادفة إلى إنهاء العنف.

وأضافت "بالطبع يجب ضمّ حماس (إلى المحادثات)، لأنه من دون حماس لن يكون هناك وقف لإطلاق النار".

وكان وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي قد عقدوا اجتماع طارئا في يروكسل في 18 ايار، اكدوا خلاله "إن الأولوية الآن لوقف إطلاق النار بين الفلسطينيين وإسرائيل، وإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة."