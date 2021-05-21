صلاح الدين موسى يكتب لوطن: شكرا للمقاومة على معركة الكرامة الثانية

عندما اندلعت حرب الكرامة الاولى في العام 1968 كانت روح الهزيمة هي السائدة في الساحة الفلسطينية والعربية، وكانت منظمة التحرير الفلسطينية تعيش حالة من الانكماش، لتفتح معركة الكرامة التي صمدت بها الثورة الفلسطينية بقيادة حركة فتح وبمساندة نارية غير مسبوقة من الجيش العربي الاردني ليرتد المعتدي الاسرائيلي منهزما ولتعيد الثورة الفلسطينية روح المقاومة والانتصار إلى الأمة، ولتتمكن حركة فتح من قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، وما أشبه اليوم بالأمس فهذه المعركة التي قادتها كتائب عز الدين القسام مع سرايا القدس، نهضت بالامة العربية والاسلامية واحرار العالم بعد ان انفض العالم عنا بسبب الانقسام وسياسات منظمة التحرير الفلسطينية التي ادت الى تحجر الحراك واقتصاره على خيار واحد ثبت فشله مرارا بل وتكرارا، فماذا انجزت المقاومة:

1. أعادة توحيد الشعب الفلسطيني في كافة اماكن تواجده، ونهضت بروح الوحدة حول خيار المقاومة والتصدي للاحتلال.

2. أعادت روح التضامن العربي والدولي الشعبي الجارف وأعادت للقضية الفلسطينية الاعتبار التي تستحق.

3. أعادت لمصر دورها الإقليمي الوازن وكأن المقاومة تريد ان تقول للنظام المصري أنكم تحتاجوننا كما نحتاج إلى مصر .

4. أعادت للأردن مكانتها القانونية في إدارة المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس . وما اندفاع الجماهير الأردنية والعراقية من خلال الحدود الأردنية إلى الحدود الفلسطينية الأردنية إلا رسالة أخرى أرسلتها الأردن لإسرائيل

5. أوقفت قطار التطبيع العربي وعززت من دور قطر الإقليمي وتركيا إلى حد معين ومنعت فكرة التقسيم المكاني وألزماني للمسجد الأقصى كما هو حاصل الآن في الحرم الإبراهيمي.

6. أعادت روح الوحدة إلى الجماهير العربية داخل الخط الأخضر، وشكلت روح جديدة تتطلب من الحركات السياسية والشبابية في الداخل أن يعيدوا تشكيل الحماية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في إطار جديد وموحد.

7. أعادت للقدس مكانتها وأهميتها وان لا سلام ولا استقرار إلا بالقدس.

8. كشفت المقاومة زيف مفهوم حقوق الإنسان والمعايير المزدوجة للتعامل مع حقوق الفلسطينيين حيث اصطف الغرب ومنها ألمانيا وفرنسا والتشيك مع الاحتلال دون أي خجل، كما فعلت أمريكا تحت شعار أن إسرائيل لديها الحق في الدفاع الشرعي عن النفس!.

9. أعادت للإعلام المحلي و العربي الواسع الانتشار كالجزيرة والميادين دورها الريادي في التغطية الكاملة والشاملة للأحداث والمواجهات بين المقاومة وأهلنا في القدس وداخل الخط الأخضر والضفة وفي انحاء العالم في مواجهة الاحتلال ، كما كشفت عن قصور الإعلام الرسمي.

10. كشفت الحاجة إلى التفكير باستبدال وسائل التواصل الاجتماعي او إيجاد طرق جديدة للتعامل مع هذه الوسائل، سيما وان الفيس بوك والتوتير واليوب تيوب، حارب الفلسطينين في روايتهم وحجبت هذه المواقع حسابات كثيرة للفلسطينين حتى انها منعت بث الجزيرة على اليوتيوب.

11. اعادة تمتين محور المقاومة وأثبتت ان إيران وحزب الله وسوريا كان لهم دورا في تسليح وتدريب المقاومة، وما دعوة الاسد لحماس لاعادة العمل من على الاراضي السورية الا دليل على ذلك.

12. أسدلت هذه المواجهة عن الجيل الذي خاض الانتفاضة الاولى والثانية لنرى ان اغلب من شارك في المواجهات هم مواليد العام 2000 وما بعدها.

وكأن قدر الفلسطيني أن ينهض كل 20 عاما، فنهض الجيل الأول في العام 1968 بعد نكبة العام 1948 ثم نهض في العام 1987 في الانتفاضة الأولى لتنهض الأجيال الجديدة في العام 2000 لتنطلق الانتفاضة الثانية، لتأتي بعد ذلك ملحمة العام 2021 وتنهض الأمة لمواجهة حالة الجمود والهزيمة والتراجع للقضية الفلسطينية.

فهل نفتح بوابة من الشراكة الوطنية الشاملة، لتكون القدس هي بوصلة العمل الجمعي كما كانت في هذه الملحمة، وان نمنع تهجير أهلنا في الشيخ جراح من بيوتهم، وبعد كل ذلك ياتي بعض المرجفين والمنافقين ليقولوا أي نصر حققته المقاومة؟

ولا بد لنا من القول شكرا للمقاومة، بكافة أطيافها على هذه الروح التي بها نفخر.وعلى هذا النصر في معركة الكرامة الثانية لتكون المعركة القادمة معركة التحرير والانتصار على المحتل.فهل نرى الانتصار في حياتنا حيث ان جدي ووالدي قد انتقلوا الى الرفيق الاعلى قبل ان يعيشوا لذة العودة الى حيفا، فهل نذوق طعم العودة قبل ان ننتقل الى رحمة الله، يرونه بعيدا ونراه قريبا وانا لصادقون، وهل اصدق من الله قيلا؟