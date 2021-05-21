تظاهرة في البيرو ضد مجازر الاحتلال

وطن: نظمت الجالية الفلسطينية في البيرو، ولجنة التضامن البيروفي مع فلسطين تظاهرات تنديداً بمجازر الاحتلال ضد شعبنا في قطاع غزة والضفة وقد انتفضت الاجيال الفلسطينية في البيرو والشعب البيروفي المتضامن مع فلسطين منذ بدء الهجوم الوحشي على شعبنا في الاراضي المحتلة.

وقد أصدرت الجالية بجميع مؤسساتها من النادي العربي الفلسطيني والفدرالية الفلسطينية والمركز الثقافي البيروفي الفلسطيني والمركز الاسلامي بياناً يدين بشدة المجازر التي ارتكبت بحق شعبنا، ويطالب الحكومة البيروفية بتبني توصيات هيومن رايتس ووتش، كذلك تقييم الاتفاقيات مع إسرائيل وعلاقتها التجارية من أجل الكشف عن أولئك الذين يساهمون بشكل مباشر في ارتكاب جرائم الفصل العنصري ضد الفلسطينيين.

وتمثلت حملة التضامن في نشاطين منفصلين، الاول بتاريخ 15/5 تزامناً مع ذكرى النكبة، بحيث أقيمت وقفة احتجاجية أمام سفارة اسرائيل في البيرو، والثاني بتاريخ 18/5 تمثل بقافلة من السيارات التي تزينت بملصقات تندد بالجرائم التي يقترفها الكيان الصهيوني، واستخدمت مكبرات الصوت بالأناشيد الوطنية الفلسطينية، حيث انطلقت القافلة من النادي العربي الفلسطيني وجابت أهم شوارع العاصمة، ولوح المتضامنون بالأعلام الفلسطينية ولاقت القافلة ترحيباً وتصفيقاً من المارة من الشعب البيروفي.

توجهت قافلة السيارات التي تم حراستها طوال مسيرها من قبل رجال الامن والشرطة نحو السفارة الاسرائيلية وهناك قام المتضامنون بالوقوف امام السفارة تنديدا بالاعتداءات الغاشمة على شعبنا.

