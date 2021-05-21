وزيرة الصحة: أضرار كبيرة لحقت بالقطاع الصحي نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة

وطن: أكدت وزيرة الصحة مي الكيلة أن أضرارا كبيرة لحقت بالقطاع الصحي نتيجة العدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا في قطاع غزة.

وأشارت الكيلة، إلى أن الحصيلة النهائية للخسائر الطبية وما لحق من ضرر في الجانب الصحي سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق، إلى حين إحصائها، في وقت تواصل فيه الطواقم المختصة والإنقاذ التعامل مع المباني والمراكز التي تم استهدافها.

وأضافت أن وزارة الصحة، ومنذ اللحظة الأولى، كانت وبتعليمات مباشرة من الرئيس محمود عباس، على اتصال مع كافة المستشفيات في القطاع، وعلى متابعة دائمة للوقوف على المستلزمات الطبية التي يحتاجها أبناء شعبنا بالقطاع في ظل العدوان الإسرائيلي، وأن الاحتلال منع تكرارا، خلال العدوان، وصول مستلزمات طبية كانت في طريقها إلى هناك.

ولفتت الوزيرة الكيلة إلى أن أضرارا كبيرة لحقت في القطاع الصحي والبنى التحتية، ومراكز "كورونا"، مؤكدة أن الوزارة لن تدخر جهدا لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل العدوان.

"صوت فلسطين"