الآلاف يخرجون في برلين لدعم الشعب الفلسطيني

وطن: خرج الآف الفلسطينيين والألمان والمتضامنين الأجانب في العاصمة الألمانية برلين في مظاهرة جماهيرية حاشدة ضد العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني في القدس وغزة والضفة الغربية والداخل المحتل.

وانطلقت المظاهرة الجماهيرية التي دعت لها لجنة العمل الوطني والجمعيات الفلسطينية من ميدان الكسندر بلاتس في وسط مركز العاصمة الألمانية برلين باتجاه بوابة برلين براندنبورغ ، وحمل المتظاهرون الشعارات المنددة بانتهاكات الاحتلال في فلسطين وتضامنا مع الشعب الفلسطيني ورفضا للعدوان الغاشم على شعبنا في قطاع غزة كما رددو الهتافات التي دعت الدعم الشعب الفلسطيني من اجل نيل حقوقه والتحرر والاستقلال .

بدوره أكد محمد الطيراوي المتحدث عن لجنة العمل الوطني ان خروج الآلاف في برلين يعبر عن تضامننا كفلسطينيين في الخارج مع ابناء شعبنا في الوطن واننا نرفض كل العدوان الغاشم على شعبنا في قطاع غزة وفي القدس والشيخ جراح وفي كل ارض الوطن.

وقال الطيراوي ان المشاركين رفعوا اللافتات وكتبوا شعاراتهم المعبرة عن وقوفهم إلى جانب ابناء شعبهم الواحد والموحد تحت نيران القصف الهمجي في قطاع غزة، الذي يتعرض للموت ألف مرة في اليوم تحت حمم الصواريخ والطائرات الحربية والزوارق البحرية وقذائف الدبابات وكل آلة الموت الإسرائيلية وعلى مرأى ومسمع من العالم.

وحيا الطيراوي الاضراب الفلسطيني العام الاخير، موضحا ان الجماهير خرجت كما لم تخرج من قبل إلى الميادين والساحات وخطوط التماس بمظاهرات عارمة رفضا لجرائم الحرب والقتل الإسرائيلية ضد ابناء شعبنا في القدس العاصمة الأبدية وقطاع غزة، ورفضا لعمليات التطهير العرقي في زهرة المدائن واحيائها المختلفة وخاصة الشيخ جراح، ورفضا للضم والاستيطان والتهويد ومصادرة الأراضي والعقارات والمنازل، رفضا للتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى انتهاك الأماكن المقدسة.

واكد الطيراوي ان ابناء الشعب العربي الفلسطيني سوف يدافعون عن تراب وطننا الفلسطيني وعن عاصمة دولتنا الابدية القدس وعن أماكنها المقدسة وخاصة المسجد الأقصى وكنيسة القيامة وعن قطاع غزة وعن ابناء الشعب في اللد والرملة وحيفا ويافا وعكا والناصرة وشفاعمرو وام الفحم وكل قرية ومدينة وبلدة في ال48 ،ولن نسمح للمستعمر الصهيوني باستباحة الدم الفلسطيني أكثر، وان على العالم ان يرتقي لمستوى المسؤولية الأخلاقية والسياسية والقانونية و رفض وإدانة المجازر الوحشية في قطاع غزة، التي تعتبر ابشع عملية قرصنة وتدمير منهجي وحشي في وضح النهار لذبح شعبنا من الوريد إلى الوريد

واكد الطيراوي ان المقدسيين سيبقون صامدون في رفضهم وتنديدهم لجميع تحركات الكيان الصهيوني، كما سيبقى أهل غزة هاشم وأهلنا في الداخل المحتل صامدون في وجه العدوان الصهيوني.

واضاف ان معركتنا في القدس وأكناف بيت المقدس ليست الأولى ولن تكون األخيرة إال بزوال االحتالل، وهي معركة وجود وليست معركة مطالب انسانية، بل هي معركة حقنا في تقرير المصير.

كما دعا محمد الطيراوي الشعب الألماني بالضغط على حكومته والوقوف مع الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة بالعيش بسلام وامان ووقف العدوان الاسرائيلي الغاشم بحق ابناء شعبنا الفلسطيني.