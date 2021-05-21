إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة في نعلين غرب رام الله

وطن: أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، اليوم الجمعة، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال قمعه مسيرة خرجت في قرية نعلين غرب رام الله.

وقالت مصادر محلية إن جيش الاحتلال أطلق قنابل الصوت والغاز، صوب المشاركين في المسيرة، الذين خرجوا إسنادا للقدس ونصرة لقطاع غزة، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق.

وأضافت أن المسيرة انطلقت من وسط القرية، وصولا إلى بوابة جدار الضم والتوسع المقام على أراضي جنوب البلدة.

ورفع المشاركون صور شهيد أم الفحم محمد كيوان، والعلم الفلسطيني، ورددوا الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال.