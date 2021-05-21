هنية: سنعيدٌ ما هُدم وسنرمم القدرات ونحضر أنفسنا لمرحلة ما بعد "سيف القدس"

وطن: قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية في كلمة له اليوم الجمعة، ان المقاومة الفلسطينية وجهت ضربة موجعة وقاسية ستترك آثارها المؤلمة على الاحتلال ومستوطنيه ومستقبله.

وشدّد هنية، على أن النصر الاستراتيجي صنع من أداء المقاومة، وأن المقاومة تملك عقلا مبدعًا في مواجهة الاحتلال، وأن النص مركب دينيًا وعربيًا وإقليميًا.

وقال هنية: إن "كل هذه الدماء التي سالت في هذه معركة سيف القدس، وفي المعارك التي سبقتها هي مقاومة على طريق القدس".

وقال هنية في خطابه "إننا في قيادة الحركة مع كل الخيرين في العالم، سنعيد بناء ما هدم الاحتلال وسنرمم القدرات، ولن نتخلى عن التزاماتنا وواجبنا تجاه أهالي الشهداء والجرحى والبيوت المدمرة." مضيفا "يا رب لك الحمد في أولى هذه الجولة يوم أن نهض شعبنا في القدس والضفة والداخل للدفاع عن المسجد الأقصى بصدورهم العارية، وليثبتوا للعالم أجمع أن القدس لنا، وأن الأقصى خط أحمر".

وتابع هنية " لقد وقفت هذه المقاومة المباركة على أرض غزة لتنتصر للقدس وتدافع عن مسرى رسول الله، وكانت عند حسن الظن، وعند مستوى هذه المرحلة.. يا رب لك الحمد وأنت تفتح أمامنا الآفاق، وتفتح أمام شعبنا وأمتنا المراحل الجديدة في تاريخ هذه الأمة، لدورة حضارية جديدة مركزها قضية فلسطين والقدس والأقصى"

وأكد هنية ان " هذا النصر صنعه الشعب الفلسطيني، والتف حوله أبناء الأمة، هذا النصر الذي تنزل علينا بفضل الله وتوفيقه وألطافه بشعبنا ومقاومتنا..المقاومة تملك أوراقها، ولها قضية وطنية قضية تحرير فلسطين، وتحرير الأسرى من سجون الاحتلال."

وبين" غزة انتفضت لتنصر القدس، وتدافع عن حمى الإسلام في المسجد الأقصى المبارك، ولترفع هذه اليد الآثمة عن قدسنا وأقصانا، وعن الشيخ جراح وعن باب العامود"

وأوضح" هذا النصر صُنع بدماء الشهداء الذين ارتقوا في هذه المعركة المباركة، من قادة المقاومة، ومن أبناء شعبنا بفعل المجازر التي ارتكبها العدو الصهيوني.. هذه غزة الأبية التي دفعت من فاتورة الدم والبيوت والمقرات والبنى التحتية في سبيل القدس والأقصى، وترسيخ معادلة المقاومة، ورباط البطولة والقداسة والتاريخ والجغرافيا.".

وأشار هنية ان "هذا النصر صُنع بأداء فصائل المقاومة وعلى رأسها كتائب القسام، وغيرها من فصائل المقاومة في الغرفة المشتركة، صائل الغرفة المشتركة وقفوا صفًا واحدًا، وضربوا العدو ضربات موجعة قاسية ستترك آثارًا على عميقة على هذا الكيان وعلى مجتمعه وعلى مؤسساته الأمنية والعسكرية، بل على مستقبله على هذا الأرض المباركة."

وقال "تحية لهذه المقاومة، ولقيادتها في غزة الأبية، وفي مقدمتهم الأخ الحبيب يحيى السنوار، هذا الرجل الشهم الذي وقف في هذا الميدان وهذه الساحة، حية لقائد أركان المقاومة محمد الضيف، هذا البطل المغوار الذي هتفت به القدس، وفي رحاب المسجد الأقصى، توجهت الألوف تقف بمسيرات ومظاهرات تستعين بعد الله سبحانه بهذه المقاومة وبهذا الرجل الشجاع الأبي...لملايين التي هتفت باسم الضيف لا تعرفه، ولم تلتق به، ولا تعرف وجهه، ولكن هتفت باسمه لأن الله رفع ذكره في العالمين."

وتابع"إننا اليوم نقف بكل فخر وشموخ أمام هذه المقاومة وقيادتها الباسلة، ومنهم من قضى نحبه، القائد باسم عيسى، والدكتور جمال الزبدة، هذه معركة لها ما بعدها، والقدس هي محور الصراع، إن كل الدماء التي سالت في هذه المعركة، وما قبلها من المواجهات مع العدو، هي على طريق القدس، وعلى طريق كل فلسطين."

وواصل" أيقن العدو، حينما قلنا لا تلعب بالنار، ارفع يدك عن المسجد المبارك، أننا نعي وندرك ما نقول، ذه القدس عاصمة دولتنا، وأملنا ومستقبلنا، وعاصمة حضارتنا القادمة بإذن الله سبحانه، غزة حملت سيف القدس عن جدارة وبجدارة، وقد وقفت للمرة الرابعة في هذه المعارك البطولية الفاصل..غزة ضربت بسيف القدس بعزم وإرادة، ولقنت العدو الدرس الذي لن ينساه مطلقًا، لكي تؤكد للقدس وأهالي الضفة وال48 رغم بعدها الجغرافي، أن لكم درعًا وسيفًا.."

ولفت "غزة ضربت العدو ضربات موجعة، هزت أركانه وأفشلت حساباته، وباغتته من خلال هذا الأداء البطولي العظيم، المقاومة اشتد عودها، وهي تعرف طريقها، وتملك إرادة وإيمانًا عميقًا بحتمية النصر، كما أنها تملك عقلًا مبدعًا شهده العالم، غزة ضربت العدو ضربات موجعة، هزت أركانه وأفشلت حساباته، وباغتته من خلال هذا الأداء البطولي العظيم..المقاومة اشتد عودها، وهي تعرف طريقها، وتملك إرادة وإيمانًا عميقًا بحتمية النصر، كما أنها تملك عقلًا مبدعًا شهده العالم.."

ونوه "نحتاج إلى جهد كبير لبناء وحدة حقيقية، على مستوى منظمة التحرير والمؤسسات الداخلية، وعلى مستوى بناء برنامج وطني مشترك..المطلوب تعزيز العلاقة مع محيطنا العربي والإسلامي، ورأينا كيف توحدت أمتنا ووقفت خلف القدس وخلف فلسطين...المطلوب تعزيز العلاقة مع المجتمع الدولي، ورأينا تغييرًا كبيرًا جدًا يطرأ على المجتمعات الغربية والأوروبية، وحتى في قلب أمريكا."

وقال" أوجه كلمة شكر لإخواننا في جمهورية مصر العربية، الذين واكبوا معنا يومًا بيوم، ومارسوا دورهم التاريخي، وواصلوا الجهود لرفع العدوان عن شعبنا، كما وجه شكره الى قطر، والى الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي قال انها لم تبخل على المقاومة في غزة بالمال والسلاح"