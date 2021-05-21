أسماء سلامة تكتب لـ"وطن": لم تنقذوا السمكة... أنقذتم كرامة أمة

فرق كبير بين ما عشناه لعشرة أيام مضت، وما استقبلنا به جمعتنا اليوم، جافت عيوننا النوم ونحن نتابع الأخبار وآخر تطورات العدوان على قطاع غزة، نتابع الرد من قبل مقاومتنا، ونعتلي أسطح المنازل نراقب الصواريخ المتجهة لأهدافها، نصاحبها بالدعاء غلى الله أن تؤتى نتائجها على أكمل وجه، ليس حبا في القتل والدمار، وإنما أملا في الثأر لدماء شهدائنا والرعب الذي عاشه أطفالنا، والدمار الذي لحق بمبانينا، نصرة لأقصانا ومقدساتنا، وخطوة في سبيل انتصارنا...

هذا الانتصار الذي نحلم به منذ عقود، وقدمنا في سبيله الآلاف المؤلفة من شهداء وجرحى وأسرى، وأعدنا بناء بيوت هدمت مرارا وتكرارا، فجر جمعتنا المباركة اليوم، كان بأشعة النصر التي اشتقنا لها، وانتظرناها طويلا، أجمل فجر بعد أيام فجر سوداء عشناها سابقا.

نصرنا المحقق اليوم، نستحقه بكل جدارة، لأنه جاء نتيجة وحدة شعب من النهر للبحر، ومن أقصى الشمال لأقصى الجنوب، جاء بدعم أشقاء لنا من دول الجوار، ومن شعوب حرة من أنحاء العالم، ناصرت قضيتنا وضغطت على حكوماتها للانتصار لنا.

لنصرنا اليوم أكثر من معنى، وهو يقدم أكثر من رسالة على الجميع فهمها جيدا.

ما حصل في الأيام السابقة جاء انطلاقا من قدس الأقداس، عاصمتنا المباركة، التي وضحت للجميع أنها الخط الأحمر الوحيد الباقي لنا، وأن أي مساس بها سيحرق الأرض تحت أقدام مغتصبيها، خرج أهالي القدس، وتبعتهم غزة بكامل عدتها وعتادها، ولأول مرة نرى فلسطيني الداخل المحتل يخرجون على قلب رجل واحد، يقفون غلى جانب عاصمتهم ومقدساتهم، بكل قوة وثبات، وفي النهاية تنتصر الضفة بكل مدنها، هذا المشهد الذي لم نره في الضفة منذ وقت طويل، أن تشتعل كل المدن الفلسطينية بمعزل عن أي انتماء، هو الدافع الشعبي الخالص، العفوي الصادق، لذلك كان الأقوى والأعمق تأثيرا. لتأتي الشعوب العربية الحرة في موقفها المشرف من قضيتنا، والضغط الذي مارسته على حكوماتها، ناقلة لهم موقفها الحاسم مما يجري في فلسطين وما يعانيه أهلها، بما لا يدع مجالا للشك، أن الشعوب الحرة لها الكلمة الفصل، وأن موقفها وقت الضرورة عليه أن يحترم، وإلا انقلبت الطاولة على رؤوس قامعيها.

نصرنا المشرف اليوم، يهدى للقدس ومن فيها، ولكل فلسطين وشعبها، الشعب الذي أثبت أن القضية ما زالت في قلبه النابض، وأن كافة السياسات التي تم اتباعها لصرف نظره عن قضيته طارت في مهب الريح، لم يستطيعوا أن ينزعوا القدس من قلوبنا، ولم يستطيعوا أن يحولوا نظرنا لقضايا أخرى، بقيت القضية الهم الأكبروالجوهر الأثمن، كذلك الحال بالنسبة لاشقائنا في الداخل المحتل، الذي توهم العدو أنه جعلهم ينصرفون للجريمة، وقتل بعضهم البعض، وينسون أرضهم وقضيتهم، فاستيقظوا على حلم واهن، وأثبت لهم كل فلسطيني أن فلسطين باقية في القلب، وأن الاستعداد للهبة لنصرتها لا يحتاج لأي تفكير، بل يأتي عفويا وتلقائيا، نحن نتنفس فلسطين، وهي ما تجري في العروق.

يهدى لعيون أطفالنا التي حل الرعب فيها مكان البراءة، والتي فقدت القدرة على النوم، لأطفالنا الذي استشهدوا، ولمن فقدوا آباءهم وأمهاتهم، لمن الفوا دوي الانفجارات لأيام متتالية، لمن سلبواالفرصة للفرح بالعيد، لهؤلاء الأطفال الذي أدمت أوضاعهم قلوبنا وعيوننا، ونحن نسمع صرخاتهم كل يوم، لذلك الطفل الذي كان يحمل قطته، لينجوا بها من القصف، للأطفال الذين كانوا في قمة السعادة لأنهم أنقذوا السمكة، اعلموا جيدا يا صغاري الأبرياء، أنكم لم تنقذوا السمكة، بل أنقذتم كرامة أمة.

يهدى لعائلات أبيدت بالكامل، ولعائلات فقدت العديد من أفرادها، فقدت السقف الذي يحميها وباتت تفترش صفوف المدارس، وتبجث في الصباحات عن أي شيء باق بين أنقاض منازلها، النصر لكم.

نصرنا يهدى لكل شريف وقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته، في كافة أنحاء العالم، كل من خرج في المسيرات نصرة لنا، وكل من تفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي ضاغطا على الرأي العالم ومنددا بكل الجرائم التي ارتكبت بحق أبناء شعبنا، كل من استخدم كل ما هو متاح أمامه لإيصال الصورة الحقيقية عما يجري في غزة من جرائم حرب، أجدنا وأجادواا استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام هذه المرة، وقد أتت هذه التحركات ثمارها بالضغط على الرأي العام وحشده لصالحنا، وهو ما ساهم بشكل كبير في نقل الصورة الحقيقية، وتفعيل المواقف المؤيدة لنا.

لا أجد الرغبة في الحديث عمن تخاذل في الوقوف معنا، أو كان سلبيا في تعاطيه مع الأمور، وربما من تمنى الفشل لنا، وشكك في قدرتنا على الصمود والانتصار وتحقيق بعض من أهدافنا، لا أريد للحديث عنه أن يفسد تلك المشاعر الجميلة، من الشعور بالفخر والعزة والكرامة، لا أريد لأي شيء أن يعكر لذة الشعور بالانتصار، لأن لكل مقام مقال، ولأن ما عشناه اليوم، هو خير رد عليهم، وصفعة كافية لهم ليعرفوا مدى بشاعة مواقفهم، يكفيهم أنهم ليسوا شركاء في النصر، ولا يحق لهم ذلك، ما أقوله للبعض منهم، لن ندعكم تسرقون انتصار أطفالنا والأحرار من أبناء شعبنا، من قدم ووقف وناضل ونصر وانتصر، هو فقط من يحق له الاحتفال بالنصر.