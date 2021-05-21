إصابة 3 شبان بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

وطن: أصيب ثلاثة شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية كفر قدوم السلمية الاسبوعية، المنددة بالاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 18 عاما.

وأفاد شهود عيان، بأن جيش الاحتلال قمع المسيرة الأسبوعية السلمية، بإطلاق الأعيرة النارية وقنابل الغاز والصوت اتجاه المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة 3 شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق.