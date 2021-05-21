الاحتلال يقتحم المسجد الأقصى ويعتدي على المصلّين

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال، اليوم الجمعة، باحات المسجد الأقصى، واعتدت على المصلين.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت الأقصى، وقمعت المصلين داخل باحاته، وأطلقت قنابل الصوت والرصاص المطاطي صوب المصلين في صحن قبة الصخرة، وقرب بابي الأسباط والسلسلة.

وقالت طواقم الإسعاف في المسجد الأقصى: إن هناك 35 إصابة خلال قمع شرطة الاحتلال للمصلين اليوم الجمعة.

وكان عشرات آلاف المصلين، أدوا صلاة الجمعة في باحات المسجد الأقصى، وسط تواجد قوات الاحتلال، على أبوابه ومحيطه.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات الآلاف من أبناء شعبنا، أدوا الصلاة، قبل ان تقتحم قوات الاحتلال باحاته وتعتلي سطح المسجد القبلي وتقمع المصلين وتعتدي عليهم.

يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من انتهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، استمر 11 يوماً، أدى إلى استشهاد 243 مواطناً وإصابة نحو 1900 آخرين.