وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل حالتا وفاة و212 اصابة جديدة بفايروس كورونا في غزة والضفة باستثناء القدس.

ولفتت الى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.4%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 20، نابلس 35، جنين 18، قلقيلية 4، سلفيت 2، بيت لحم 5، الخليل 9، ضواحي القدس 1، رام الله والبيرة 8، قطاع غزة 110".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 28، نابلس 85، جنين 18، قلقيلية 5، سلفيت 2، بيت لحم 4، الخليل 22، ضواحي القدس 3، رام الله والبيرة 12، طوباس 3، أريحا والأغوار 1، قطاع غزة 110".

وتم تسجيل حالة وفاة في قطاع غزة، وحالة وفاة في الخليل.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 55 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 13 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 114 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 282,759 بينهم 197,189 تلقوا الجرعتين من اللقاح.