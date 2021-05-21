الوفد الأمني المصري يصل قطاع غزة

وطن: وصل الوفد الأمني المصري، ظهر اليوم الجمعة، إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون – ايرز.

ووفق المصادر الإعلامية، فإن الوفد الأمني المصري سيعقد لقاءات مع مسؤولي الفصائل الفلسطينية في القطاع ، لبحث عدة قضايا.

وكانت القاهرة قد قالت مساء أمس أنه جرى برعايتها التوصل لاتفاق لوقف إطلاق نار متبادل ومتزامن في قطاع غزة ، اعتبارا من الساعة الثانية من فجر الجمعة.

واوضحت القاهرة أنها ستقوم بإيفاد وفدين أمنيين للمناطق الفلسطينية وتل ابيب لمتابعة إجراءات التنفيذ والاتفاق على الإجراءات اللاحقة التي من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع بصورة دائمة.