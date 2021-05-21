حالة وفاة و110 إصابات جديدة بكورونا في غزة

وطن: أعلنت وزارة الصحة في غزة، يوم الجمعة، عن تسجيل حالة وفاة و110 إصابات بكورونا و200 حالة تعافٍ من الفيروس، بعد فحص 291 عينة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الصحة، في تقريرها اليومي، أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى وصل إلى 106، بينهم 82 حالة خطيرة وحرجة.

وأفادت بأن إجمالي المصابين بالفيروس وصل إلى 106408، بينهم 2889 حالة نشطة، و102523 متعافيًا، و996 وفاة.

وبشأن التطعيمات، بيّنت الوزارة أن 38809 شخصًا تلقوا اللقاح حتى اليوم، فيما وصل إلى القطاع 110400 جرعة لقاح، تكفي 55200 شخص.