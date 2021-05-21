"الحكم المحلي": غزة جاهزة لاستضافة مؤتمر إعادة إعمارها

وطن: دعا وكيل وزارة الحكم المحلي أحمد أبو راس إلى ضرورة عقد مؤتمر رئيسي ومركزي لإعادة إعمار غزة على أرضها.

وأكد أبو راس، جهوزية غزة لاستقبال الداعمين والمانحين ليطّلعوا بشكل مباشر على حجم الأضرار التي خلفها الاحتلال خلال عدوانه على قطاع غزة.

وقال: "نريد من المانحين والداعمين أن يعلنوا تضامنهم واستعدادهم لدعم إعادة إعمار غزة من على أرضها ليكونوا شهودا على حجم الدمار الذي سببه العدوان".

ورحب وكيل الوزارة بكل الزائرين الذين ينوون زيارة غزة للوقوف عن كثب على شموخها رغم ما حل بها من استهداف للأبنية والبنية التحتية.

وأضاف "في غزة العديد من اللجان الفنية والاستشارية المتخصصة ذات الخبرات العميقة في حصر الأضرار وتقييمها، والوزارة تمتلك الأنظمة والبرامج التي سوف تسهل عمل الفرق البحثية والفنية".

وأكد أبو راس أن خطة إعادة إعمار غزة هذه المرة ستكون مختلفة عن سابقاتها، وسنركز على إعادة بناء وتطوير كافة القطاعات وخاصة القطاع الصناعي والزراعي والسياحي ضمن رؤية تنموية مستدامة وأولويات وطنية متفق عليها.