حمدي فراج يكتب لـ"وطن": بنك أهداف إسرائيل مفلس

من أهم نتائج الحرب الاخيرة "حارس الاسوار" اسرائيليا ، و "سيف القدس" فلسطينيا ، انها رسخت في عقول وقلوب الناس في العالم أجمع ، حقيقة ان دولة اسرائيل هي الاكثر قتلا للاطفال ، فقد قتلت خلال اسبوع تقريبا ما يزيد على ستين طفلا ، بمعدل عشرة اطفال تقريبا كل طلعة شمس ، تقتلهم قصفا و ردما بدون ان يرف جفنها ، ناهيك عن عشرات الالاف منهم الذين زرعتهم رعبا و فزعا لمدة قد تطول خوفا من هذا الموت الاسرائيلي.

التدمير ، هو ثاني اهم استخلاصات الحملة ، تدمير الابراج والمنازل والمدارس والشوارع والمصانع والمؤسسات ، كأن اسرائيل تقول انا إلهة الدمار والتدمير في المنطقة ، بل وفي العالم ، لا قيمة لترسانتي بدون مثل هذا التدمير ، حتى لو كانت مكاتب صحافة ، مسجد ، مستشفى ، مدرسة.

أما "محمد ضيف" الذي فشلت محاولتان اضافيتان للمحاولات الست السابقة على صيده ، فقد نجى ، بل تحول الى رمز فلسطيني عربي وربما اممي جديد بعد فراغ الساحة من رمزية عرفات وحبش ، ولو كنت اسرائيليا لسألتهم : لماذا لم تعثروا على أسرانا المختطفين لدى حماس ، لماذا لم تحرروهم بدلا من البحث عن الضيف او غيره.

وحدّت الحملة الشعب الفلسطيني الذي كان منقسما ومتشرذما ومختلفا ، وكاد قبل الحملة ان يصطدم بحائط سد سوداوي احباطي ، وحّدته ليس فقط من رفح الى جنين ، بل اللد وكفر كنا ، وقرى لم يسمع بها احد من قبل بمن فيهم موسى ابو مرزوق على شاشة الميادين ، هذا التوحد تعمد بدم شهيدين من ام الفحم واللد ونحو ثلاثين شهيدا من الضفة ومئتين من غزة ، ولو طالت الحملة اكثر لرأينا تعمدا بدماء عربية دشنها اللبناني محمد طحان.

لقد أحدثت الحملة التفافا شعبيا عارما حول المقاومة ومحورها ، وعلّمت معنى ان تكون الوحدة وطنية ، بمعنى لا وطنية بدون بندقية ، ثم يلتف الشعب حولها ، تنصره وينصرها . وستحمل الايام القادمة بدون شك تعزيزا لهذا المحور ، سيتعمق ويتمدد ليطول حدودا وكيانات اخرى.

على الطرف الاخر من المعادلة ، سحبت الحملة البساط بعيدا من تحت خط الاعتدال والتسالم والتفاوض . رفعت شعبية حماس والجهاد ونقلتهما من فصائل دينية الى فصائل شعبية وجماهيرية عربية وربما عالمية ، وجّهت صفعة قوية لمعسكر ابراهام ، حتى ان وزير خارجية الامارات لوح بذلك . واظن ان نتنياهو لن يزور الامارات من الان حتى مماته سياسيا وبيولوجيا.

اعتقال اكثر من ألف "اسرائيلي" لكل واحد منهم اسرة وعشيرة ، اصدقاء ومعارف ، جيران وزملاء عمل ، تيوبيين وفيس بوكيين ، سجون ومحاكم وزيارات وصليب احمر ... الخ.

القدس كعاصمة موحدة وابدية ويهودية والهيكل والمبكى ووعد الرب وشعب الله المختار ، سقطت الى الابد . بداية فصم في العلاقة مع امريكا قد تزيد الفرز بين الجمهوريين والديمقراطيين ، لن تسمح ان يأتي فريدمان آخر " السفير الامريكي الاسبق" يهدم بيده جدار منزل فلسطيني في سلوان فيمنحه لمستوطن مثله.

ما يزيد على ثلاثمائة مليون دولار خسائر يوميا ، و الطريق امام عودة حماس لدمشق يبدو انها قد عبّدت.