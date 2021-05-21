د. عقل أبو قرع يكتب لـ"وطن": الحرب على غزة والكارثة البيئية القادمة!

مع دخول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ في قطاع غزه، بعد حوالي 11 يوما من القصف ومن القاء القنابل والصواريخ مع ما تحويه من مواد كيميائيه قديمه وجديده ومن كل الانواع، يبدأ تقييم ما حدث من دمار وتداعيات، ورغم أنه سيكون من السهل تحديد أعداد الشهداء والجرحى والمفقودين، وعدد البنايات والمنازل التي تم هدمها أو قصفها، ونوعية البنية التحتيه من شوارع ومصانع وشبكات مياه وكهرباء التي تضررت.

ألا انه وفي خضم ذلك فأن التداعيات بعيدة المدى، سواء أكانت صحيه أو بيئيه، سيكون من الصعب تحديدها أو التعامل معها الان، وبالاخص وانه حسب الصحافه الاسرائيليه، فقد تم استخدام أحدث انواع الاسلحه وما تحويه من مواد كيميائيه جديده من الصناعات العسكريه الامريكيه والاسرائيليه، خلال عدوان الا 11 يوما على قطاع غزه.

ومن المعروف أن الاوضاع البيئيه في قطاع غزه وما يرتبط بها من تداعيات صحيه على شكل أمراض ووفيات، هي أوضاع قاتمه قبل هذا العدوان الاخير، سواء من حيث تلوث المياه وجلها مياه جوفيه، والهواء والتربه والمياه العادمه واستخدام المبيدات في الزراعه المكثفه أو من خلال الكثافه البشريه الهائله التي من الصعب أيجاد مثلها في العالم.

حيث وحسب ما شاهدنا وببساطه خلال الايام الماضيه، فقد تم القاء مئات الاطنان من المواد المتفجرة على قطاع غزة وما تحويه من مئات او الالاف من الكيلوغرامات من الكيماويات المختلفة، التي تكون او ستكون قد وجدت طريقها الى الارض والجو والمياه والطعام والبشر في غزة، في تلك البقعة الجغرافية الضيقة، اي الى قطاع غزة، بمدنة وقراة ومخيماتة.

ومعروف ان قطاع غزة بأكمله، اي من بيت حانون الى جباليا ومدينة غزة ودير البلح وخانيونس ومن ثم الى رفح، لا تزيد مساحتة عن حوالي 365 كيلومتر مربع، وان عدد سكانه يبلغ حوالي مليوني شخص، وبالتالي هو من اكثر بقاع الارض اكتظاظا بالسكان، ان لم يكن اكثرها، حيث يعيش في الكيلومتر المربع الواحد حوالي 5000 شخص، ومعروف كذلك ان المصادر الطبيعية الفلسطينية في غزة ، من مياة وتربة وارض او حيز هي محدودة، وبأن هذه المصادر، وبالاخص في قطاع غزة هي ليست بالحال الافضل، سواء اكانت المياة الجوفية، او التربة، او تلوث مياة البحر، او الحيز الجغرافي من حيث انتشار النفايات الصلبة والمياة العادمة، وانتشار السيارات القديمة، وبالتالي امكانية تلوث الهواء، وكذلك ضعف او غياب القوانين البيئية الملزمة وضعف التوعية البيئية الكفيلة لايلاء البيئة في غزة الاهتمام الكافي.

ومن ضمن التأثيرات البيئية المتوقعة وبعيدة المدى للحرب على غزة، هو احتمالات تلوث المياة، ومعروف ان اكثر من 95% من المياة في بلادنا هي مياة جوفية، وقبل الحرب الحالية، اشارت تقارير ان اكثر من 90% من المياة في غزة هي مياة ملوثة، ولا تصلح للاستخدام البشري حسب المعايير الدولية، وتتلوث المياة في غزة بالمواد الكيمائية، سواء الناتجة من المياة العادمة، او من المبيدات والاسمدة الكيميائية، او من مشتقات البلاستيك والمواد الصناعية الاخرى، ومن ثم تتسرب من خلال التربة الرملية الى مصادر المياة الجوفية ، وبعد هذه الحرب يمكن تصور الكميات االكيميائية الهائلة التي تم اضافتها الى التربة في غزة، وبالتالي احتمالات وصولها الى مصادر المياة، ومن ثم زيادة الوضع سوء بالمقارنة ما كان عليه قبل الحرب.

وشاهدنا من خلال الصور على التلفزيون وغيره، سحب الدخان الهائلة بما ما تحوية من مواد كيميائيه سامه، والتي كانت تتصاعد الى الهواء، اي الى هواء غزة، ومن ثم احتمال تلويثة، وبالاضافة الى ذلك فأن معظم بقايا المواد التي تم القائها على غزة تبقى في التربة او على الارض، وبالتالي تزيد من معضلة النفايات الصلبة وفي هذه الحالة النفايات الصلبة الكيميائية الخطيرة، وكذلك ومن خلال تراكمها في التربة تحد وبالتدريج من خصوبة هذه التربة وبالتالي تحد من قدرتها على انتاج الطعام او الزراعة فيها، ومن المحتمل كذلك ان تصل هذه المواد الكيميائة بشكل مباشر او غير مباشر الى الغذاء الذي سوف يتم استهلاكة من الناس وما الى ذلك من اثار صحية، وبالاخص اثار صحية بعيدة المدى.

حيث تشير التقارير السنوية الاخيرة لوزارة الصحة الفلسطينية، اصبحت امراض السرطان على سبيل المثال تشكل السبب الثاني للوفاة في فلسطين، سواء في الضفة الغربية او في قطاع غزة، وتزداد نسبة هذه الامراض كل عام بشكل واضح ومزعج، ومن الواضح ان هناك عوامل بيئية خارجية تدخل على النظام البيئي الفلسطيني، يمكن انها تساهم في هذا الازدياد، سواء اكانت هذه العوامل ملوثات كيميائية او غيرها، وسواء جاءت نتيجة الاستخدام الزراعي او الصناعي، او ربما بفعل عوامل اخرى، منها الحروب الاخيرة على قطاع غزة في الاعوام 2008 و2012 و2014 والان في عام 2021.

ومع الارتفاع المضطرد في حالات الاصابة بمرض السرطان في قطاع غزة قبل هذا العدوان، يعود الحديث مرة اخرى عن متبقيات او عن الملوثات الكيميائية المختلفة، التي تخلفها الحروب المتكررة على قطاع غزة، وبالطبع سيكون من ضمن ذلك الحديث عن احتمال استخدام اليورانيوم المنُضب خلال الحرب الأخيرة على غزة، وما لذلك من عواقب صحية وبيئية قد تكون بعيدة المدى، وللعلم فأن استخدام اليوارنيوم المُنضب قد تم الإشارة إليه سابقاً وخاصة خلال الحرب في العراق وفي حرب الخليج الاولى، أو في الحرب في كوسفو، وقد جرت دراسات وابحاث من اجل تبيان مدى بقاءه في البيئة وآثاره على الإنسان، وبالاخص الاثار بعيدة المدى، التي من الممكن ان تنعكس على شكل امراض مزمنة.

حيث يعتبر اليورانيوم المنُضب هو احد العناصر المعدنيه الثقيله ، اي انه عنصر معدني يمكن قياسة على هذا الاساس، او عنصر مشع، وهو ذو كثافة مرتفعة، حيث تبلغ كثافته 1.6 مرة كثافة الرصاص، ويُعتبر اليورانوم المنُضب أحد النواتج الجانبية لعملية تخصيب اليورانيوم، وتعتمد سميتِّه على نوعية المركب الموجود فيه وعلى ذائبية في المياه، حيث كلما ازدادت ذائبيته ازدادت سميته، ويدخل اليورانيوم المنُضب إلى الجسم من خلال الجلد أو العيون أو عن طريق الجهاز التنفسي من خلال الاستنشاق، وينتقل من الآم الحامل إلى الجنين من خلال المشيمة، وينتشر في أعضاء الجسم المختلفة ويتم التخلص منه من الجسم عن طريق البول.

ومن الأضرار الصحية الآنية للتعرض إلى اليورانيوم المنُضب هو التأثير على عمل الكلي وعلى الجهاز التنفسي وقد يؤدي الى الموت، ويسبب كذلك السعال المزمن، وحصوات في الكلي، أما على المدى البعيد فقد يؤدي إلى سرطان الرئة والعظام، وإشارة بعض الدراسات إلى أن التعرض إلى اليورانيوم المنُضب أدى إلى التأثير على الكلى وإلى أحداث تشوهات في العظام، وتغييرات عصبية، ونقص حاد في نسبة الحمل في الفئران التي تم تعريض اليورانيوم المنُضب لها، وكذلك تأثيرات على الجهاز العصبي والتناسلي، وتزداد خطورة اليورانيوم المنضب اذا تم التعرض له وبشكل مشترك مع مواد كيميائية أخرى.

أما التأثيرات البيئية لاستعمال اليورانيوم المنُضب فهي وخيمة ويمكن أن يبقى في البيئة لمئات وربما لآلاف السنين، حيث يتراكم في التربة وينتقل في النظام البيئي، ويتحلل ببطء شديد، وبالتالي فإن عملية التخلص منه تبدو غير عملية على الإطلاق.

وفي خضم كل ذلك، فأنه وان كان الوضع البيئي في قطاع غزة، قبل بدء الحرب، من السهولة وصفه بالوضع الكارثي، فأن يمكن تصور الكارثة البيئية القادمه بعد وصول مئات الالاف من المواد الكيميائية الى النظام البيئي في غزة خلال هذا العدوان ، ولذا فاننا سنكون الاحوج الى اعتبار الاوضاع البيئية في غزة من الاولويات الوطنية ، سواء اكان ذلك من قبل الجهات الرسمية او من قبل المنظمات المحلية والدولية الفاعلة في مجال البيئة، وبالادق الاثار البيئية بعيدة المدى المتوقعة من تلك الحرب.