حماس: "الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج انتخب في الشارع بدون صناديق اقتراع، وهو مع المقاومة ومشروعها بشكل مطلق"

رام الله-وطن: أكد حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن فلسطين تنتصر على الاحتلال الإسرائيلي، وأثبتت أن معركة "سيف القدس" محطة فاصلة لها ما بعدها على كل المستويات.

وكشف بدران، في تغريدات متتالية على تويتر صباح اليوم الجمعة، أن "الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج انتخب في الشارع بدون صناديق اقتراع، وهو مع المقاومة ومشروعها بشكل مطلق".

وأضاف أن "المقاومة بكل أشكالها وفي مقدمتها العسكرية وضعت القضية في صلب الاهتمام الدولي، حيث لم يعد هناك بعد اليوم أي حديث عن انقسام في الشارع الفلسطيني".

أضاف بدران أنه على الجميع أن يأخذ العبرة ويبني سياساته بناءً على الموقف الشعبي الموحد.

واستطرد قائلا: "الاحتلال وصلته رسالة واضحة أن القدس والمسجد الأقصى هي خط أحمر، فالقدس أغلى عندنا من كل شيء".

وشدد القيادي في حماس على أنه "باختصار شعبنا لا يقبل أبداً باستمرار الحال تحت الاحتلال، لأن شهداءنا منارات على طريق التحرير، والدم الفلسطيني وحّدنا في القدس وغزة والضفة والـ 48".

وتوجّه بتحية خاصة “إلى شعبنا في الأرض المحتلة عام 48، الثابتين المرابطين المتمسكين بالحق الفلسطيني”.

وحول موقف الأمة العربية والإسلامية، قال حسام بدران إنه "موقف أصيل ثابت في دعمنا ومساندتنا، وهو محل احترامنا وتقديرنا".

واستطرد قائلاً: "الضفة خزان المقاومة المتواصل، نعول عليها كثيراً في استمرار المقاومة، وهي أهل لذلك، وتاريخها، وحاضرها، يؤكد أنه يمكن الاعتماد عليها في استمرار المواجهة".

واختتم عضو المكتب السياسي لحركة حماس، ورئيس مكتب العلاقات الوطنية في الحركة، تصريحه بالتأكيد أن "غزة نموذج للاقتداء، وكتائب القسام منارة أمل، وعنوان عزة، وفخر لشعبنا وأمتنا، والمجاهدون هم من يصنع الحدث".

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واحتفل الشارع الفلسطيني فجر اليوم الجمعة، بانتصار المقاومة مع بدء سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ووقف العدوان، بداية من الساعة الثانية فجرا، بعد جولات من المقاومة استمرت لـ11 يوماً، قامت المقاومة خلالها بدك معظم المستوطنات بالجنوب والوسط، بينها عاصمة الاحتلال، بنحو 3500 صاروخ حسب تقديرات العدو، إضافة إلى قصف أهداف حيوية لأول مرّة، مثل مطاري "بن غوريون" و"رامون" بالصواريخ محلية الصنع، التي وصل مدى أحدث إصداراتها إلى 250 كم، وقيام الاحتلال بقصف وحشي استهدف المدنيين والأبراج السكنية والبنية التحتية في القطاع، وأسفر العدوان على غزة والهجمات الصاروخية براً وجواً وبحراً، لمدة 11 يوميا متواصلا عن استشهاد 233 فلسطينياً، بينهم 65 طفلاً، و39 سيدة، و17 مُسنّاً، فيما أدت إلى إصابة أكثر من 1900 بجروح مختلفة، منها 90 صُنفت شديدة الخطورة. ومن بين الإصابات، وفق وزارة الصحة، 560 طفلاً، و380 سيدة، و91 مُسناً.