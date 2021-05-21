خالد بطراوي يكتب لوطن: منفاخ الحدادة الهائل

لسنوات خلت، تربعت الإمبريالية وتنفست الصعداء عندما بدأت تستبدل حرسها القديم في العالم العربي بحرسها الجديد في أعقاب ما سمي بـ "الربيع العربي"، وكانت تسير بخطى واثقة أيضا فيما أسمته صفقة القرن، وإرتاح الكيان الصهيوني ممدا "رجليه" وهو يرى الصراعات الداخلية المسلحة تفتك بالعالم العربي وكم كانت فرحة الكيان الصهيوني عند ضرب أطفال اليمن و لـ " نجاحات " التطبيع مع هذا البلد العربي أو ذاك، ولبناء سد النهضة الإثيوبي وشروع الكيان الغاصب في تنفيذ مشروع قناة بن غوريون، فأمعن في توسعه

الإستعماري الكولونيالي مطمئنا وسارع في خطاه وهو لا يعلم أن " كل شىء يحمل في داخله .... ضده".

فجاءته من حيث لا يدري ردة الفعل العارمة أثناء محاولة الإستيلاء على مزيد من المنازل في حي الشيخ جراح بمدينة القدس، وتدحرجت كرة الزخم الجماهيري لتتحول الى هبة أهلنا في القدس، لتساندها جماهيرنا في الضفة الغربية وفي الشتات والشعوب العربية وأهلنا في الداخل المحتل، ثم تقول غزّة كلمتها لتبدأ معادلة جديدة في الشرق الأوسط وربما في العالم برمته، قلبت الطاولة رأسا على عقب، واطاحت – الى حد ما – بصفقة القرن وبأحلام الكيان الصهيوني في تحقيق الإنجازات السريعة واحدة تلو الآخر على طريق تحقيق مقولة الصهيونية " من النيل الى الفرات".

ما زالت الأحداث تتسارع، ومعادلة اليوم ليست كمعادلة الأمس، والتحركات الجماهيرية العربية والعالمية نصرة للقضية الفلسطينية تحمل في جوهرها حالة إستنهاض لحركة التحرر العالمية التي تشكل حركة التحرر الفلسطينية جزءا منها ورأس حربتها، وتأكيدا على مكانة القضية الفلسطينية في الوجدان الجماهيري العربي والعالمي.

سقطت فزّاعة " الجيش الذي لا يقهر" أمام هذا الجيل من الجنرالات الفلسطينية الشابة المتسلحة بالعلم والمعرفة والعقيدة والحس الوطني العالي والتضحية. أصبح أكثر فأكثر لا يعني للشعب الفلسطيني نقل سفارات هذه الدولة أو تلك الى القدس، فللقدس من يحميها، وللبيت ربّ يحميه. وها هو العدوان على قطاع غزة يضع نسبيا أوزاره ويستسلم الكيان لما يسمى "بالتهدئة" وتسجل المقاومة نصرا لا يستطيع أن ينكره القاصي والداني ويفرض معادلات جديدة.

هذا الزخم النضالي لأهلنا في الداخل يؤكد بدوره على الهوية والإنتماء لدرجة أنهم حققوا على أرض الواقع سيطرة كاملة على الأرض، فبات الكيان الإحتلالي الغاصب الذي ظن أنه بإنشاءه جدار الفصل العنصري سيحمي نفسه، بات محاصرا داخل حصاره الذي نسجه لنفسه كما الفراشة تشرنق نفسها بنفسها، وكما ذكرنا ... كل شىء يحمل في داخله .... ضده، وتلك أهم معادلات " وحدة وصراع الأضداد" ... التي إنطلقت من الداخل للوصول الى القدس. ومن المفارقات أن سلطات الإحتلال وضعت الحواجز على الطرقات الواصلة بين تل أبيب والقدس لمنع أهلنا في الداخل من الوصول، فكان الرد الجماهيري الفلسطيني متمثلا بإغلاق الشارع برمته في كلا الإتجاهين بوجه حركة السير لمواطني دولة الإحتلال ما إضطر الأخيرة الى السماح لأهلنا بالوصول الى القدس وقد راينا بامهات أعيننا "فزعة" أهل القدس للقاء أهلنا من الداخل والوصول إليهم بسياراتهم لنقلهم الى القدس.

أما هذا الزحف الشعبي الجماهيري العربي صوب الحدود، بل وتمكن بعض النشامى من عبور الحدود، فإنه بمثابة قرع لجدرن خزان رواية الشهيد غسان كنفاني " رجال في الشمس"، فقد قرعت الجماهير العربية جدران خزان الصمت وقضّت مضاجع الحكام والساسة ليس فقط في العالم العربي فحسب بل والصهيوني والعالمي، فزحف الشعوب العربية الى القدس لم يعد حلما بل مسألة وقت .... ليس أكثر، فما بالكم لو ساند هذا الزحف زحف إيراني ومن أحرار العالم.

هل شاهد أي منكم مظاهرة في العالم برمته قد خرجت لنصرة دولة الإحتلال؟ فما هو تفسير ذلك كله، ولماذا السواد الأعظم من هذه المظاهرات هي مظاهرات تأييد لنضال الشعب العربي الفلسطيني؟ إن دولة الاحتلال تزيد من عزلتها الجماهيرية العالمية ولا تستند إلا الى حكومات هذه الدول، وكل ذلك يشكل عبرة لمن يريد فعلا أن يتعظ ويعتبر.

جاءت رشقات "صواريخ المقاومة" كما يحلو للبعض توصيفها متراجعين عن مقولتهم بـ " الصواريخ العبثية" لتضع معادلة أيضا جديدة – رغم الثمن الكبير الذي دفعته وتدفعه غزّة العزّة – تتعلق بموازين القوى العسكرية وبتوازن الرعب وبالحرب النفسية، وتسقط مقولة " الجيش الذي لا يقهر" لتحقق إنتصارا وتسقط في ذات الوقت حلم الصهيونية بدولة من "النيل الى الفرات" لتتحوصل هذه الدولة الهشة خلف جدارها ( جدار الفصل العنصري) ولربما هي تطالب الان " بحل الدولتين" مقابل ضمانات حماية لكيانها الغاصب، الأمر الذي سيرفضه الشعب العربي الفلسطيني وكل الشعوب العربية، وبات حل الدولة الفلسطينية الواحدة حتى غير ثنائية القومية الأكثر طرحا، وربما يستغرب البعض للمغالاة في تقييم المرحلة الراهنة، لكن مقولة القائد الصيني ماو تسي تونغ التي كانت تقول " أطلب الكثير لتحصل على القليل" قد عدّلها الشعب العربي الفلسطيني والشعوب العربية وتحولت الى مقولة " لا تطلب إلا الكثير لتحصل على الكثير".

هل ستتخلى الأمبريالية عن دولة الإحتلال الصهيوني سريعا؟

سؤال كبير، وفي الوقت الراهن ليس بالسهولة الوصول الى هذا الإستنتاج، لسببين الأول أن اللوبي الصهيوني هو المسيطر عالميا على الإمبريالية وكرتيلات السلاح والمخدرات والأدوية، والثاني أن هذه الدول نفسها لم تصل الى موازنة المستجدات وتقييمها، ولن تصل إلا بتحولات ديمقراطيه تفرضها شعوبها وهو أمر ليس ماثلا في الأفق الراهن.

ومتى ستصل الدول الأمبريالية الى إستشعار الخطورة؟

من دون أدنى شك، ستبدأ الأمبريالية بإستشعار خطورة الموقف، فقط وفقط عندما تهتز عروش الزعامات العربية المتذيلة للإمبريالية وتحصل عملية تحولات ديمقراطية ثورية في كل دولة عربية تفرز قيادات سياسية وعسكرية تعمل بشكل حقيقي على إنجاز الإستقلال الوطني لكل دولة وإنهاء التبعية للإستعمار، وتحافظ على الثروات الطبيعية وتستند الى جيوش عربية حقيقية وقاعدة جماهيرية، وهذا الأمر ليس منظورا في الافق القريب لكنه ليس مستحيلا من ناحية، وكي تتفادى الإمبريالية حصوله و/او تؤخر من حصوله سوف تقوم ببعض إجراءت " بناء ثقة" لا تنطلي على الجماهير العربية.

نحن إذا، أمام حالة إستنهاض ثوري فلسطيني وعربي وعالمي فرضتها الجماهير العربية ولن تكون و/او تعود الحالة ما بعد الشيخ جراح على ما كانت عليه ما قبلها فلسطينيا وعربيا وعالميا.

وكل ذلك، هذا الزخم الثوري يحتاج الى قوى طليعية ثورية تقوده عمادها هذه الطاقات الشبابية المتسلحة بالعلم والمعرفة والإنتماء الوطني والقومي والديني والأممي، وعلى القوى والفصائل السياسية في عالمنا الفلسطيني والعربي والى حد ما العالمي أن تنفض عن أسمالها رتابة وروتينة العمل كما في الحقبة الماضية وتسلم الدفة لجيل الشباب وتتنحى جانبا وتذكروا دوما أن " لا حركة ثورية بدون نظرية ثورية" ولا " حزب بدون صحيفة" وهنا المقصود بالصحيفة .. الآعلام العصري المرئي والمسموع والمقروء ومنصات التواصل الإجتماعي والنهوض الثوري الفكري والسياسي والإقتصادي والثقافي والتراثي والاجتماعي، ومن المفيد أن نتذكر دوما ما قاله الأديب الفلسطيني يحيى يخلف ذات يوم " للكلمة فعل الرصاصة"، ويجب وبالضرورة أن لا نستنهص ذلك كله فقط لأنفسنا ولجيل شبابنا وأطفالنا، بل للعالم برمته بترجمة ذلك كله الى لغاتهم.

الجماهير .. منفاخ حداده هائل وبدأت مرحلة تطويع الحديد وسقطت الى الأبد مقولة رئيسة وزراء الكيان الصهيوني قديما " الكبار يموتون ... والصغار ينسون"، فالجيل الجديد يحمل شعلة الكفاح نحو التحرير.