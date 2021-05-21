حزب الله يهنىء الشعب الفلسطيني ومقاومته بـ"الانتصار التاريخي"

وطن: هنأ حزب الله اللبناني الشعب الفلسطيني ومقاومته بـ"الانتصار التاريخي" على الاحتلال في معركة "سيف القدس" إثر بدء سريان وقف إطلاق النار بعد أحد عشر يوما من العدوان الاسرائيلي الذي خلف مئات الشهداء والجرحى.

وأكد حزب الله الذي انتصر في حرب تموز 2006 أن "المقاومة كسرت في هذه الجولة البطولية من المواجهة معادلات قديمة عمل العدو على ‏تثبيتها ‏بالحديد ‏والنار والمجازر، وأنشأت قواعد جديدة سوف تمهد للإنتصار الكبير ‏القادم، وأعادت الحياة ‏إلى ‏القضية الفلسطينية مجددا وباتت املا للشعوب المستضعفة على ‏مستوى العالم، مشدداً على أنه سوف يكون لهذا ‏الانتصار ‏الذي تحقق اليوم، إنعكاسات إستراتيجيّة وسياسيّة ‏وثقافيّة بالغة الأهميّة على مستقبل الصراع في ‏المنطقة".

وأشار حزب الله إلى أن "الشعب الفلسطيني وقواه الحية وكافة دول محور المقاومة وشعوبها والقوى السياسية ‏والشعبية ‏التي ‏أزرته على مستوى العالم أكدوا ان هذه الغدة السرطانيّة الإجراميّة “إسرائيل” أوهن ‏من بيت العنكبوت، ‏وأن فيها ‏من الضعف والتصدعات ما يجعل التحرير الكامل من البحر الى ‏النهر مشروعا قريب المنال ‏وإن القدس أقرب ‏الى الحرية من أي زمن مضى بعدما سقطت في ‏هذه المعركة اوهام السلام المزعوم ‏والحل السياسي وصفقة القرن ‏الخيانية ومعها التطبيع ‏المشبوه والمطبّعون المشبوهون، وأثبتت أن يد ‏المقاومة هي العليا ويد العدو هي ‏السفلى على ‏طريق النصر والحرية والكرامة".

وقال الحزب في بيانه "إننا في حزب الله نعبّر عن عظيم إعتزازنا بإنتصاركم التاريخي الكبير، الذي نرى فيه إنتصار ‏كل ‏المقاومين والشرفاء والاحرار، ونُكبر فيكم تألق القادة وشموخ المقاتلين ومجد الشهداء ‏وصبر العائلات ‏الشريفة وصلابة الجرحى وروح الصمود العالية عند أفراد شعبكم المظلوم ‏رجالاً ونساءً، صغارا وكبارا".‏ وأضاف "يا شعب فلسطين الأبي ويا مقاومتها العظيمة الباسلة لقد صنعتم عند فجر هذا اليوم فجرا جديدا ‏للأمة ‏والمقدسات لن يكون بعده إلا التحرير بإذن الله".