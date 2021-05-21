رياض سيف يكتب لوطن: فلسطين: الكلمة الفصل

لانقول انتصرت غزة، بل نقول انتصرت فلسطين من نهرها حتى بحرها، وبسواعد الابطال وتضحيات الشعب الفلسطيني تغيرت كل المعادلات، وانقلبت الموازين وبات النصر المبين أقرب من الوريد الى الوريد . وحان الوقت لنقف قليلاً نتأمل النتائج ونبني عليها، بل ونستثمرها لجولة قادمة تحدد مصير الامة ومستقبلها واضعين انتماءتنا الحزبية والجهوية جانباً لنتوحد تحت راية فلسطين .

لا أريد أن استعرض ماجرى بالامس من هُزم ومن انتصر فالحقيقة واضحة وضوح الشمس بأن الارادة الفلسطينيه هي الغالبة وأن العدوان الغاشم هو المنكسر، بل اتطلع الى ما علينا أن نستفيده من تجربتنا الاخيرة لتحقيق الغاية الاسمى في التحرر والتحرير ان كان هناك نية صادقة لدى البعض منا في انجاز هذه الغاية وتغليب المصلحة الوطنية على اي مصلحة عداها .

العدو بدأ في حملته وكا العادة في القاء الطعم من أجل شق الصف الذي التحم ، لانه يعرف جيدا اذا ما التئم شمل الوطن فالمقابل انهيار منظومة الكيان الغاصب . ولذا بدأت بعض الاصوات في الجانب الاخر وعلى لسان رئيس الأركان السابق غادي إزنكوت وباحثين كبار آخرين بالدعوة المغرضه بأضعاف القوى المقاومة , وتقوية السلطة الفلسطينية، التى قد يراها بعض المنتفعين في السلطة مكسبا لهم ، وهي في الحقيقة طلقة في جبين كل فلسطيني حر ووأد لكل حلم بالحياة الحرة الكريمة بالتحرر والانعتاق وزوال الاحتلال .

والسؤال الذي يجب الاجابة عليه الان من قبل البعض المتردد والقابض على السلطة : أيهم اهم مصلحتكم الخاصة أم مصلحة الوطن والامة . فان كان الجواب مصلحتكم تحت مسمى الحفاظ على الشعب والوطن من تغول الاحتلال وهمجيته ، فهذا حق يراد به باطل ، وأطمئنكم الان ما عادت هذه الحجج تنطلي على طفل يُمنع من الوصول الى مدرسته ويحرم من حقوقه بممارسة طفولته، بل يساق الى المعتقلات ان لم يقم جندي او مستوطن باطلاق النار على رأسه دون انذار ، وبهذا بعد أن بلغت القلوب الحناجر واصبحت الحياة في ظل هذا الوضع جحيما واصبح الموت والحياة سواء لكل فلسطيني على هذه الارض ، ابشركم انكم ستصنفون في قائمة الاعداء بل أشد ظلماً وهواناً. واذا كنتم قد فقدتم الحيلة وأعجزتكم الوسيلة فالاشرف لكم ولأ بواقكم الترجل بما بقي لكم من كرامة والتنحي لترك الفرصة لمن هم قادرون على الفعل الوطني ممن لا يقيسون الامور بالربح والخسارة ، بل بمصلحة الامة مهما غلت التضحيات ،فالوطن يستحق منا كل غال ونفيس ، والتحرر من الاغلال لايأتي بالدعاء والترحم ، بل بالفعل والتضحيات .

وعليه المطلوب الان هو التوحد بأخلاص تحت راية فلسطين عبر توحيد الصفوف ’ بدعم المقاومة وتقويتها ودعم النضال السياسي ورفده ، لتلتحم الجهود معاً على قاعدة التحرر الوطني والغاء كل ارتباط بالعدو بدء من الاتفاقيات التى اسقطها الاحتلال وانتهاء بالتنسيق الامني لتلتحم المقاومة العسكرية والمقاومة السياسية كقوة قاهرة تلتف حولها كل فلسطين من النهر الى البحر . لا صراع على سلطة ولا استئثار بكرسي . فالسلطة زائلة والكرسي زائل وفلسطين هي الباقية .