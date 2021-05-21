سلطات الاحتلال تفتح معبر كرم أبو سالم استثنائيًا اليوم

وطن: أبلغت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع التابعة للإدارة العامة للمعابر والحدود شركات القطاع الخاص في غزة بقرار حكومة الاحتلال فتح معبر كرم أبو سالم استثنائيًا يوم الجمعة.

وأوضحت مصادر محلية أن اللجنة أبلغت الشركات بفتح المعبر لإدخال الوقود والبضائع التي كانت عالقة داخل المعبر منذ إغلاقه.

وتشمل البضائع السلع الغذائية والطبية والأعلاف.

وتوصلت المقاومة إلى وقف لإطلاق النار مع الاحتلال الإسرائيلي الساعة الثانية قبل فجر الجمعة بعد 11 يومًا من العدوان على غزة، بوساطة عربية.

وأغلقت سلطات الاحتلال معبر كرم أبو سالم منذ بدء العدوان، ومنعت إدخال الاحتياجات الأساسية للقطاع.